Кулеба вважає, що з європейських країн не мають відправляти боєприпаси нікому, окрім України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з Європи в інші країни і направити всі поставки в Україну, щоб допомогти захистити Європу.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з європейських країн до інших країн, окрім України, про що сказав в інтерв'ю німецькому RND, пише УНН.
Усі контракти на експорт боєприпасів, вироблених у Європі, до третіх країн мають бути припинені, і всі такі боєприпаси мають бути відправлені до України. Кожен патрон, виготовлений у Європі, має слугувати меті захисту Європи
"Я скаржуся на нестачу боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами, - зазначив голова МЗС України. - Вони всі це усвідомлюють, і припустилися помилок, які визнають. Вони пізно вирішили нарощувати власне виробництво, укладати довгострокові контракти та запускати нові виробничі лінії. На жаль, зараз ми розплачуємось за ці помилки".
Тепер іде наполеглива робота над тим, щоб боєприпаси закуповувалися європейськими державами в третіх країнах і були доступні для України, вказує видання.
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