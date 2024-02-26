Кулеба считает, что из европейских стран не должны отправлять боеприпасы никому, кроме Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из европейских стран в другие страны, кроме Украины, о чем сказал в интервью немецкому RND, пишет УНН.

Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть прекращены, и все такие боеприпасы должны быть отправлены в Украину. Каждый патрон, изготовленный в Европе, должен служить цели защиты Европы - сказал Кулеба

"Я жалуюсь на недостаток боеприпасов на каждой встрече с нашими партнерами, - отметил глава МИД Украины. - Они все это осознают, и допустили ошибки, которые признают. Они поздно решили наращивать собственное производство, заключать долгосрочные контракты и запускать новые производственные линии. К сожалению, сейчас мы расплачиваемся за эти ошибки".

Теперь идет упорная работа над тем, чтобы боеприпасы закупались европейскими государствами в третьих странах и были доступны для Украины, указывает издание.

"Думаю, после первой поставки Leopard этот страх развеялся": Кулеба отверг опасения эскалации из-за Taurus