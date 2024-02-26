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Кулеба считает, что из европейских стран не должны отправлять боеприпасы никому, кроме Украины

Кулеба считает, что из европейских стран не должны отправлять боеприпасы никому, кроме Украины

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 08:29  •  14537 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны и направить все поставки в Украину, чтобы помочь защитить Европу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из европейских стран в другие страны, кроме Украины, о чем сказал в интервью немецкому RND, пишет УНН.  

Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть прекращены, и все такие боеприпасы должны быть отправлены в Украину. Каждый патрон, изготовленный в Европе, должен служить цели защиты Европы

- сказал Кулеба

"Я жалуюсь на недостаток боеприпасов на каждой встрече с нашими партнерами, - отметил глава МИД Украины. - Они все это осознают, и допустили ошибки, которые признают. Они поздно решили наращивать собственное производство, заключать долгосрочные контракты и запускать новые производственные линии. К сожалению, сейчас мы расплачиваемся за эти ошибки". 

Теперь идет упорная работа над тем, чтобы боеприпасы закупались европейскими государствами в третьих странах и были доступны для Украины, указывает издание.

"Думаю, после первой поставки Leopard этот страх развеялся": Кулеба отверг опасения эскалации из-за Taurus26 февраля 2024, 08:18 • 18420 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитика
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Кулеба вважає, що з європейських країн не мають відправляти боєприпаси нікому, окрім України
Kuleba believes that European countries should not send ammunition to anyone but Ukraine
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Кулеба считает, что из европейских стран не должны отправлять боеприпасы никому, кроме Украины

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