Кулеба считает, что из европейских стран не должны отправлять боеприпасы никому, кроме Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны и направить все поставки в Украину, чтобы помочь защитить Европу.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из европейских стран в другие страны, кроме Украины, о чем сказал в интервью немецкому RND, пишет УНН.
Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть прекращены, и все такие боеприпасы должны быть отправлены в Украину. Каждый патрон, изготовленный в Европе, должен служить цели защиты Европы
"Я жалуюсь на недостаток боеприпасов на каждой встрече с нашими партнерами, - отметил глава МИД Украины. - Они все это осознают, и допустили ошибки, которые признают. Они поздно решили наращивать собственное производство, заключать долгосрочные контракты и запускать новые производственные линии. К сожалению, сейчас мы расплачиваемся за эти ошибки".
Теперь идет упорная работа над тем, чтобы боеприпасы закупались европейскими государствами в третьих странах и были доступны для Украины, указывает издание.
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Кулеба считает, что из европейских стран не должны отправлять боеприпасы никому, кроме Украины
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