"Думаю, после первой поставки Leopard этот страх развеялся": Кулеба отверг опасения эскалации из-за Taurus

На фоне спора в Германии Украина снова обратилась к правительству ФРГ с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что опасения эскалации являются безосновательными, о чем сказал в интервью немецкому RND, пишет УНН.

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"Окончательное решение остается за Германией, - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. - Но я хочу, чтобы все знали, что нам нужно это оружие".

Кулеба, как указано, "отверг опасения, что поставки крылатых ракет Taurus могут дальше втянуть Германию в войну с россией". "Я думаю, что после первой поставки танков Leopard этот страх развеялся. С тех пор аргумент об эскалации был снят", - отметил глава МИД Украины.

Кулеба заявил, что переговоры о возможной поставке крылатых ракет Taurus между украинским и немецким правительствами продолжаются. Он приветствовал резолюцию Бундестага, которая голосами "светофорной" коалиции в четверг призвала правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) поставить Украине дополнительные "системы вооружения большой дальности". Однако в заявке Taurus прямо не упоминается. Украинское правительство призывает Берлин предоставить крылатые ракеты Taurus с мая прошлого года. Шольц пока что блокировал доставку.

Несмотря на блокаду, Кулеба воздержался от критики федерального правительства. "Да, у нас продолжается ситуация с Taurus, - сказал он. - Но в то же время Германия занимает первое место после США по поставкам вооружений. Трудно жаловаться, когда Германия предоставляет нам так много оружия, которое нам нужно для спасения жизней и освобождения наших оккупированных территорий".

Кулеба полагает, что Германия все же поставит Украине ракеты Taurus