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"Думаю, після першої поставки Leopard цей страх розвіявся": Кулеба відкинув побоювання ескалації через Taurus

Київ • УНН

 • 33719 перегляди

Україна знову звернулася до Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus на тлі триваючої суперечки у Берліні.

"Думаю, після першої поставки Leopard цей страх розвіявся": Кулеба відкинув побоювання ескалації через Taurus

На тлі суперечки у Німеччині Україна знову звернулася до уряду ФРН з проханням про постачання крилатих ракет Taurus. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що побоювання ескалації є безпідставними, про що сказав в інтерв'ю німецькому RND, пише УНН.

Деталі

"Остаточне рішення залишається за Німеччиною, - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. - Але я хочу, щоб усі знали, що нам потрібна ця зброя".

Кулеба, як вказано, "відкинув побоювання, що постачання крилатих ракет Taurus може далі втягнути Німеччину у війну з росією". "Я думаю, що після першої поставки танків Leopard цей страх розвіявся. Відтоді аргумент про ескалацію був знятий", - зазначив голова МЗС України.

Кулеба заявив, що переговори про можливе постачання крилатих ракет Taurus між українським та німецьким урядами тривають. Він привітав резолюцію Бундестагу, яка голосами "світлофорної" коаліції у четвер закликала уряд канцлера ФРН Олафа Шольца (СДПН) поставити Україні додаткові "системи озброєння великої дальності". Однак у заявці Taurus прямо не згадується. Український уряд закликає Берлін надати крилаті ракети Taurus з травня минулого року. Шольц поки що блокував доставку.

Попри блокаду, Кулеба утримався від критики федерального уряду. "Так, у нас триває ситуація з Taurus, - сказав він. - Але водночас Німеччина посідає перше місце після США щодо постачання озброєнь. Важко скаржитися, коли Німеччина надає нам так багато зброї, яка нам потрібна для порятунку життів та звільнення наших окупованих територій".

Кулеба вважає, що Німеччина все ж таки поставить Україні ракети Taurus18.02.24, 14:30 • 102756 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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