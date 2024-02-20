Не мы начали эту войну, но нам ее надо завершить освобождением всех наших земель - Сирский в 10 годовщину российской агрессии
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины в десятую годовщину вторжения россии в Украину пообещал продолжать борьбу до полного освобождения всех оккупированных земель.
10 лет назад россия начала аннексию Крыма, и с тех пор продолжается война на Независимость Украины и ценности свободного мира. Об этом написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Детали
Главнокомандующий напомнил, что 10 лет назад россия начала войну против Украины, и в этот день мы также чтим тех, кто погиб во время Революции Достоинства.
10 лет назад российские захватчики начали коварную, ползучую и гибридную аннексию Крыма. В этот день хочу напомнить, что первый военнослужащий погиб за Украину в результате российской агрессии именно в Крыму. Это прапорщик Сергей Кокурин, который погиб в перестрелке против российских захватчиков 18 марта 2014 года, во время штурма россиянами фотограмметрического центра Вооруженных Сил Украины в Симферополе
Главнокомандующий также отметил, что идет война не только за Независимость Украины и освобождение от российских оккупантов. Это война за свободу и ценности свободного мира, за наш цивилизационный выбор.
Не мы начали эту войну - это неспровоцированное и преступное российское вторжение. Но нам эту войну надо завершить освобождением всех наших земель. И наших людей. Руководствуясь принципами кровожадной и людоненавистнической нацистской идеологии "русского мира" диктатор путин развязал в центре Европы самую масштабную войну со времени Второй мировой
Он вспомнил, как россияне планировали за три дня завоевать Украину и захватить Киев, но не учли единства и стойкости украинского народа.
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Он подчеркнул, что именно благодаря мужеству и стойкости наших воинов и международной поддержке стран-партнеров, Украина держит оборону и наносит потери российским захватчикам.
Также он вспомнил всех погибших борцов за свободу Украины и поблагодарил защитников Родины.
Верю и знаю, мы освободим оккупированные украинские земли! Верю, что украинский флаг замаячит над украинским Симферополем и Севастополем, Донецком и Луганском и над каждым навсегда освобожденным украинским городом!
Сегодня десятая годовщина начала оккупации россией Крыма: с чего начиналась российская агрессия против Украины20 февраля 2024, 05:03 • 27766 просмотров
Не мы начали эту войну, но нам ее надо завершить освобождением всех наших земель - Сирский в 10 годовщину российской агрессии
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины в десятую годовщину вторжения россии в Украину пообещал продолжать борьбу до полного освобождения всех оккупированных земель.
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