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Не мы начали эту войну, но нам ее надо завершить освобождением всех наших земель - Сирский в 10 годовщину российской агрессии

Не мы начали эту войну, но нам ее надо завершить освобождением всех наших земель - Сирский в 10 годовщину российской агрессии

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 16:54  •  3094 просмотра

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины в десятую годовщину вторжения россии в Украину пообещал продолжать борьбу до полного освобождения всех оккупированных земель.

10 лет назад россия начала аннексию Крыма, и с тех пор продолжается война на Независимость Украины и ценности свободного мира. Об этом написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Детали

Главнокомандующий напомнил, что 10 лет назад россия начала войну против Украины, и в этот день мы также чтим тех, кто погиб во время Революции Достоинства.

10 лет назад российские захватчики начали коварную, ползучую и гибридную аннексию Крыма. В этот день хочу напомнить, что первый военнослужащий погиб за Украину в результате российской агрессии именно в Крыму. Это прапорщик Сергей Кокурин, который погиб в перестрелке против российских захватчиков 18 марта 2014 года, во время штурма россиянами фотограмметрического центра Вооруженных Сил Украины в Симферополе

- написал он.

Главнокомандующий также отметил, что идет война не только за Независимость Украины и освобождение от российских оккупантов. Это война за свободу и ценности свободного мира, за наш цивилизационный выбор.

Не мы начали эту войну - это неспровоцированное и преступное российское вторжение. Но нам эту войну надо завершить освобождением всех наших земель. И наших людей. Руководствуясь принципами кровожадной и людоненавистнической нацистской идеологии "русского мира" диктатор путин развязал в центре Европы самую масштабную войну со времени Второй мировой

- подчеркнул Сырский. 

Он вспомнил, как россияне планировали за три дня завоевать Украину и захватить Киев, но не учли единства и стойкости украинского народа.

Оккупанты обломали свои зубы о несокрушимых титанов - защитников и защитниц Независимости Украины

- добавил он.

Он подчеркнул, что именно благодаря мужеству и стойкости наших воинов и международной поддержке стран-партнеров, Украина держит оборону и наносит потери российским захватчикам.

Также он вспомнил всех погибших борцов за свободу Украины и поблагодарил защитников Родины.

Верю и знаю, мы освободим оккупированные украинские земли! Верю, что украинский флаг замаячит над украинским Симферополем и Севастополем, Донецком и Луганском и над каждым навсегда освобожденным украинским городом!

- подчеркнул главнокомандующий.

Сегодня десятая годовщина начала оккупации россией Крыма: с чего начиналась российская агрессия против Украины20 февраля 2024, 05:03 • 27766 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Не ми почали цю війну, але нам її треба завершити звільненням всіх наших земель – Сирський у 10 річницю російської агресії
We did not start this war, but we must end it with the liberation of all our lands - Syrsky on the 10th anniversary of russian aggression
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Не мы начали эту войну, но нам ее надо завершить освобождением всех наших земель - Сирский в 10 годовщину российской агрессии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины в десятую годовщину вторжения россии в Украину пообещал продолжать борьбу до полного освобождения всех оккупированных земель.

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