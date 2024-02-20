Не ми почали цю війну, але нам її треба завершити звільненням всіх наших земель – Сирський у 10 річницю російської агресії

10 років тому росія почала анексію Криму, і з тих пір триває війна на Незалежність України та цінності вільного світу. Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

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Головнокомандувач нагадав, що 10 років тому росія почала війну проти України, і цього дня ми також вшановуємо тих, хто загинув під час Революції Гідності.

10 років тому російські загарбники розпочали підступну, повзучу і гібридну анексію Криму. В цей день хочу нагадати, що перший військовослужбовець загинув за Україну внаслідок російської агресії саме у Криму. Це прапорщик Сергій Кокурін, який загинув у перестрілці проти російських загарбників 18 березня 2014 року, під час штурму росіянами фотограмметричного центру Збройних Сил України у Сімферополі - написав він.

Головнокомандувач також зазначив, що триває війна не лише за Незалежність України та визволення від російських окупантів. Це війна за свободу і цінності вільного світу, за наш цивілізаційний вибір.

Не ми почали цю війну – це неспровоковане та злочинне російське вторгнення. Але нам цю війну треба завершити звільненням всіх наших земель. І наших людей. Керуючись принципами кровожерливої та людоненависницької нацистської ідеології "руського міра" диктатор путін розв’язав у центрі Європи наймасштабнішу війну з часу Другої світової - наголосив Сирський.

Він згадав, як росіяни планували за три дні завоювати Україну та захопити Київ, але не врахували єдності та стійкості українського народу.

Окупанти обламали свої зуби об незламних титанів - захисників та захисниць Незалежності України - додав він.

Він підкреслив, що саме завдяки мужності і стійкості наших воїнів та міжнародній підтримці країн-партнерів, Україна тримає оборону і завдає втрат російським загарбникам.

Також він пригадав усіх загиблих борців за волю України та подякував оборонцям Батьківщини.

Вірю і знаю, ми звільнимо окуповані українські землі! Вірю, що українських прапор замайорить над українським Сімферополем та Севастополем, Донецьком та Луганськом і над кожним назавжди звільненим українським містом! - наголосив головнокомандувач.

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