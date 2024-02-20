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Не ми почали цю війну, але нам її треба завершити звільненням всіх наших земель – Сирський у 10 річницю російської агресії

Не ми почали цю війну, але нам її треба завершити звільненням всіх наших земель – Сирський у 10 річницю російської агресії

Київ • УНН

 • 29803 перегляди

Головнокомандувач Збройних сил України у десяту річницю вторгнення росії в Україну пообіцяв продовжувати боротьбу до повного звільнення всіх окупованих земель.

10 років тому росія почала анексію Криму, і з тих пір триває війна на Незалежність України та цінності вільного світу. Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

Головнокомандувач нагадав, що 10 років тому росія почала війну проти України, і цього дня ми також вшановуємо тих, хто загинув під час Революції Гідності.

10 років тому російські загарбники розпочали підступну, повзучу і гібридну анексію Криму. В цей день хочу нагадати, що перший військовослужбовець загинув за Україну внаслідок російської агресії саме у Криму. Це прапорщик Сергій Кокурін, який загинув у перестрілці проти російських загарбників 18 березня 2014 року, під час штурму росіянами фотограмметричного центру Збройних Сил України у Сімферополі

- написав він.

Головнокомандувач також зазначив, що триває війна не лише за Незалежність України та визволення від російських окупантів. Це війна за свободу і цінності вільного світу, за наш цивілізаційний вибір.

Не ми почали цю війну – це неспровоковане та злочинне російське вторгнення. Але нам цю війну треба завершити звільненням всіх наших земель. І наших людей. Керуючись принципами кровожерливої та людоненависницької нацистської ідеології "руського міра" диктатор путін розв’язав у центрі Європи наймасштабнішу війну з часу Другої світової

- наголосив Сирський. 

Він згадав, як росіяни планували за три дні завоювати Україну та захопити Київ, але не врахували єдності та стійкості українського народу.

Окупанти обламали свої зуби об незламних титанів - захисників та захисниць Незалежності України

- додав він.

Він підкреслив, що саме завдяки мужності і стійкості наших воїнів та міжнародній підтримці країн-партнерів, Україна тримає оборону і завдає втрат російським загарбникам.

Також він пригадав усіх загиблих борців за волю України та подякував оборонцям Батьківщини.

Вірю і знаю, ми звільнимо окуповані українські землі! Вірю, що українських прапор замайорить над українським Сімферополем та Севастополем, Донецьком та Луганськом і над кожним назавжди звільненим українським містом!

- наголосив головнокомандувач.

Сьогодні десята річниця початку окупації росією Криму: з чого починалася російська агресія проти України20.02.24, 07:03 • 30162 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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