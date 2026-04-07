Не дождался возвращения домой - российские войска бросили в штурм отряд наемников из Непала

Военная разведка идентифицировала одного из ликвидированных оккупантов в Донецкой области - гражданина Непала Мадана Кумала, 08.11.1995 года рождения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что его история в оккупационной армии началась 16 октября 2023 года: тогда он подписал в москве контракт сроком на четыре года. Впоследствии, как и многих других непальцев, наемника направили в воинскую часть №29328 - подразделение, где неоднократно фиксировали массовые дезертирства иностранцев, завербованных в оккупационную армию.

После нескольких недель подготовки Кумала отправили на линию боевого соприкосновения, где он фактически был вынужден приобретать боевые навыки "на ходу". ... В феврале 2024 года Кумалу предложили получить российское гражданство. На тот момент он уже осознавал, куда попал, и что его ждет - 30 марта он написал отказ, объяснив это желанием вернуться домой - говорится в сообщении.

Указывается, что за пять месяцев службы его родные забили тревогу и присоединились к протестам в Непале с требованием вернуть наемников из россии. Они подали официальное обращение к непальскому консулу, однако вернуть непальца не успели - Кумал погиб при попытке штурма украинских позиций.

Некоторое время Кумалу "везло": он находился на оборонительных позициях и не привлекался к штурмовым действиям. Однако катастрофические потери среди российской пехоты в конце концов заставили командование отправить в атаку и его - рассказали в ГУР.

Там предостерегают иностранных граждан от поездок в россию и любой работы на ее территории, особенно нелегальной: такая поездка может обернуться реальным риском оказаться в штурмовом подразделении без надлежащей подготовки и шансов на выживание.

Напомним

Среди иностранцев, которые подписали контракты с министерством обороны рф, по меньшей мере 2427 человек являются гражданами 40 стран Африки. Как сообщили в Координационном штабе, по состоянию на конец марта в украинском плену находились десятки граждан африканских государств из 15 стран континента.

