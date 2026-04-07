Не дочекався повернення додому - російські війська кинули в штурм загін найманців із Непалу

Воєнна розвідка ідентифікувала одного з ліквідованих окупантів на Донеччині - громадянина Непалу Мадана Кумала, 08.11.1995 року народження. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що його історія в окупаційній армії розпочалася 16 жовтня 2023 року: тоді він підписав у москві контракт терміном на чотири роки. Згодом, як і багатьох інших непальців, найманця направили до військової частини №29328 - підрозділу, де неодноразово фіксували масові дезертирства іноземців, завербованих до окупаційної армії.

Після кількох тижнів підготовки Кумала відправили на лінію бойового зіткнення, де він фактично був змушений здобувати бойові навички "на ходу". ... У лютому 2024 року Кумалу запропонували отримати російське громадянство. На той момент він вже усвідомлював, куди потрапив, і що на нього чекає - 30 березня він написав відмову, пояснивши це бажанням повернутися додому - йдеться у повідомленні.

Вказується, що за п’ять місяців служби його рідні забили на сполох і долучилися до протестів у Непалі з вимогою повернути найманців із росії. Вони подали офіційне звернення до непальського консула, однак повернути непальця не встигли - Кумал загинув під час спроби штурму українських позицій.

Певний час Кумалу "щастило": він перебував на оборонних позиціях і не залучався до штурмових дій. Проте катастрофічні втрати серед російської піхоти зрештою змусили командування відправити в атаку і його - розповіли в ГУР.

Там застерігають іноземних громадян від поїздок до росії та будь-якої роботи на її території, особливо нелегальної: така поїздка може обернутися реальним ризиком опинитися у штурмовому підрозділі без належної підготовки і шансів на виживання.

Нагадаємо

Серед іноземців, які підписали контракти з міністерством оборони рф, щонайменше 2427 осіб є громадянами 40 країн Африки. Як повідомили у Координаційному штабі, станом на кінець березня в українському полоні перебували десятки громадян африканських держав із 15 країн континенту.

Україна видала Азербайджану іноземця, який воював на боці росії