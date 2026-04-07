$43.650.1650.310.14
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
5.1м/с
63%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Джей Ді Венс
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Крим
Реклама
Актуальне
Техніка
Ракетна система С-400
Ракетний комплекс "Панцир"
The New York Times
Соціальна мережа

Не дочекався повернення додому - російські війська кинули в штурм загін найманців із Непалу

Київ • УНН

 • 3098 перегляди

ГУР ідентифікувало непальця, який підписав контракт із рф та загинув під час штурму. Його рідні вимагали повернення додому, але окупанти кинули його в бій.

Не дочекався повернення додому - російські війська кинули в штурм загін найманців із Непалу

Воєнна розвідка ідентифікувала одного з ліквідованих окупантів на Донеччині - громадянина Непалу Мадана Кумала, 08.11.1995 року народження. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що його історія в окупаційній армії розпочалася 16 жовтня 2023 року: тоді він підписав у москві контракт терміном на чотири роки. Згодом, як і багатьох інших непальців, найманця направили до військової частини №29328 - підрозділу, де неодноразово фіксували масові дезертирства іноземців, завербованих до окупаційної армії.

Після кількох тижнів підготовки Кумала відправили на лінію бойового зіткнення, де він фактично був змушений здобувати бойові навички "на ходу". ... У лютому 2024 року Кумалу запропонували отримати російське громадянство. На той момент він вже усвідомлював, куди потрапив, і що на нього чекає - 30 березня він написав відмову, пояснивши це бажанням повернутися додому

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що за п’ять місяців служби його рідні забили на сполох і долучилися до протестів у Непалі з вимогою повернути найманців із росії. Вони подали офіційне звернення до непальського консула, однак повернути непальця не встигли - Кумал загинув під час спроби штурму українських позицій.

Певний час Кумалу "щастило": він перебував на оборонних позиціях і не залучався до штурмових дій. Проте катастрофічні втрати серед російської піхоти зрештою змусили командування відправити в атаку і його

- розповіли в ГУР.

Там застерігають іноземних громадян від поїздок до росії та будь-якої роботи на її території, особливо нелегальної: така поїздка може обернутися реальним ризиком опинитися у штурмовому підрозділі без належної підготовки і шансів на виживання.

Нагадаємо

Серед іноземців, які підписали контракти з міністерством оборони рф, щонайменше 2427 осіб є громадянами 40 країн Африки. Як повідомили у Координаційному штабі, станом на кінець березня в українському полоні перебували десятки громадян африканських держав із 15 країн континенту.

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Непал
Україна