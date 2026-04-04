Україна видала Азербайджану іноземця, який воював на боці росії

Київ • УНН

 • 24015 перегляди

Офіс Генпрокурора екстрадував азербайджанця, затриманого на Донеччині у червні 2024 року. Чоловіка звинувачують у службі в незаконних збройних формуваннях.

Україна екстрадувала до Азербайджану іноземця, який воював на стороні росії, повідомили в Офісі Генпрокурора у суботу, пише УНН.

Офіс Генерального прокурора передав до Азербайджану особу, яка брала участь у складі військових підрозділів збройних сил російської федерації

- повідомили в ОГП.

Ідеться про громадянина Азербайджанської Республіки, який у жовтні 2023 року прибув на територію Донецької області та вступив до лав збройних сил російської федерації, зазначили в ОГП.

Він 21 червня 2024 року, як зазначається, був затриманий на території Донецької області поблизу населеного пункту Очеретине і потім утримувався в одній із держустанов.

Компетентні органи Азербайджану висунули цій особі звинувачення у вчиненні злочину, передбаченого статтями 12.1 та 279.1 Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки - участь у збройних формуваннях, не передбачених законодавством, за межами держави.

Офіс Генпрокурора спільно із працівниками Головного слідчого управління Нацполіції України провели комплекс слідчих дій, а зібрані в результаті цього докази, як повідомляється, передали азербайджанській стороні.

"Передача іноземного військовополоненого до Республіки Азербайджан до держави громадянства здійснена на підставі рішення про екстрадицію із дотриманням положень міжнародного гуманітарного права та прав людини", - наголосили в ОГП.

Доповнення

У жовтні 2025 року Україна передала Литві особу, підозрювану у воєнних злочинах. Це був перший випадок застосування українськими прокурорами універсальної юрисдикції з початку збройної агресії росії проти України, коли Україна передала затриманого іншій державі для притягнення до кримінальної відповідальності.

"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для суду31.10.25, 12:52 • 18590 переглядiв

Юлія Шрамко

