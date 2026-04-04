Украина выдала Азербайджану иностранца, воевавшего на стороне россии
Киев • УНН
Офис Генпрокурора экстрадировал азербайджанца, задержанного в Донецкой области в июне 2024 года. Мужчину обвиняют в службе в незаконных вооруженных формированиях.
Украина экстрадировала в Азербайджан иностранца, воевавшего на стороне россии, сообщили в Офисе Генпрокурора в субботу, пишет УНН.
Офис Генерального прокурора передал в Азербайджан лицо, принимавшее участие в составе военных подразделений вооруженных сил российской федерации
Речь идет о гражданине Азербайджанской Республики, который в октябре 2023 года прибыл на территорию Донецкой области и вступил в ряды вооруженных сил российской федерации, отметили в ОГП.
Он 21 июня 2024 года, как отмечается, был задержан на территории Донецкой области вблизи населенного пункта Очеретино и затем содержался в одном из госучреждений.
Компетентные органы Азербайджана предъявили этому лицу обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями 12.1 и 279.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики - участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством, за пределами государства.
Офис Генпрокурора совместно с сотрудниками Главного следственного управления Нацполиции Украины провели комплекс следственных действий, а собранные в результате этого доказательства, как сообщается, передали азербайджанской стороне.
"Передача иностранного военнопленного в Республику Азербайджан в государство гражданства осуществлена на основании решения об экстрадиции с соблюдением положений международного гуманитарного права и прав человека", - подчеркнули в ОГП.
Дополнение
В октябре 2025 года Украина передала Литве лицо, подозреваемое в военных преступлениях. Это был первый случай применения украинскими прокурорами универсальной юрисдикции с начала вооруженной агрессии России против Украины, когда Украина передала задержанного другому государству для привлечения к уголовной ответственности.
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для суда31.10.25, 12:52 • 18590 просмотров