Названы самые популярные в январе электромобили в Украине

В январе 2023 года украинский автопарк пополнили более 3,5 тыс. авто на электротяге (BEV). Среди новых моделей самым популярным электромобилем на всех рынках, кроме Одесской области, остается Volkswagen ID.4. Об этом сообщили в Укравтопроме, передает УНН.

Детали

Наибольшие показатели по регистрациям электроавто в январе продемонстрировали:

город Киев - 483 ед. (63% бывшие в употреблении);

Львовская область - 448 ед. (85% бывшие в употреблении);



Днепропетровская обл. - 320 ед. (67% бывшие в употреблении);



Киевская обл. - 227 ед. (66% бывшие в употреблении);



Одесская обл. - 207 ед (67% бывшие в употреблении).



Как отмечается, среди новых моделей самым популярным электромобилем на всех рынках, кроме Одесской области, остается VOLKSWAGEN ID.4. Жители Одесской области же чаще покупали TOYOTA bZ4X.

В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто:

TESLA Model 3 - в Киеве и области и на Днепропетровщине;

NISSAN Leaf - на Львовщине и в Одесской областях.



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