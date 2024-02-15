Названы самые популярные в январе электромобили в Украине
В январе 2023 года автопарк Украины пополнился более 3 500 электромобилями, а Volkswagen ID. 4 стал самой популярной новой моделью электромобиля во всех регионах, кроме Одесской области.
В Донецкой области во время боевого задания погиб мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков
22-летний украинский чемпион по дзюдо погиб в бою, защищая Украину от российских оккупантов вблизи села Новокалиново в Донецкой области.
Трамп проталкивает помощь Украине как кредит - Bloomberg
Бывший президент США Дональд Трамп проталкивает помощь Украине как кредит.
В Украине увеличилась доля тех, кто считает, что страна идет в неправильном направлении - КМИС
Согласно новому опросу, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении, выросла с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года.
Часть сотрудников СБУ, которые причастны к слежке за Bihus.Info, отправили в зону боевых действий
Сотрудников Департамента защиты нацгосударственности, причастных к слежке за командой журналистов Bihus. Info, отправили в зону боевых действий
Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников слежения гиперзвукового и баллистического оружия
Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты и станут частью системы слежения за истребителями.
Украинские военные получат винтовки от лучших мировых производителей оружия - Минобороны
Министерство обороны Украины выдало регистрационные свидетельства на 20 образцов стрелкового оружия и 4 гранатомета из США, Турции и Германии, что позволило их приобретение и использование украинскими военными частями.
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
Представитель пограничной службы Демченко заявил, что нет никаких признаков формирования российских ударных групп на территории беларуси и что они не наблюдают значительной активности на белорусской границе.
ВАКС уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 70 млн грн
Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова с более 100 миллионов гривен до более 70 миллионов гривен, продлив ему арест.
Обещают им зарплаты до 4000 долларов: россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии
россия продолжает вербовать иностранных наемников, обещая им высокую зарплату, но платит им гораздо меньше, поскольку ее армия несет большие потери в Украине.