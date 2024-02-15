Названо найпопулярніші у січні електромобілі в Україні
Київ • УНН
У січні 2023 року автопарк України поповнився понад 3 500 електромобілями, а Volkswagen ID.4 став найпопулярнішою новою моделлю електромобіля в усіх регіонах, окрім Одещини.
У січні 2023 року український автопарк поповнили понад 3,5 тис. авто на електротязі (BEV). Серед нових моделей найпопулярнішим електромобілем на всіх ринках, окрім Одещини, залишається Volkswagen ID.4. Про це повідомили в Укравтопромі, передає УНН.
Деталі
Найбільші показники з реєстрацій електроавто у січні продемонстрували:
- місто Київ – 483 од. (63% вживані);
- Львівська область – 448 од. (85% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 320 од. (67% вживані);
- Київська обл. – 227 од. (66% вживані);
- Одеська обл. – 207 од (67% вживані).
Як зазначається, серед нових моделей найпопулярнішим електромобілем на всіх ринках, крім Одещини, залишається VOLKSWAGEN ID.4. Жителі Одеської області ж частіше купували TOYOTA bZ4X.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- TESLA Model 3 – у Києві та області і на Дніпропетровщині;
- NISSAN Leaf – на Львівщині та у Одеській областях.
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