Названо найпопулярніші у січні електромобілі в Україні

У січні 2023 року український автопарк поповнили понад 3,5 тис. авто на електротязі (BEV). Серед нових моделей найпопулярнішим електромобілем на всіх ринках, окрім Одещини, залишається Volkswagen ID.4. Про це повідомили в Укравтопромі, передає УНН.

Деталі

Найбільші показники з реєстрацій електроавто у січні продемонстрували:

місто Київ – 483 од. (63% вживані);

Львівська область – 448 од. (85% вживані);



Дніпропетровська обл. – 320 од. (67% вживані);



Київська обл. – 227 од. (66% вживані);



Одеська обл. – 207 од (67% вживані).



Як зазначається, серед нових моделей найпопулярнішим електромобілем на всіх ринках, крім Одещини, залишається VOLKSWAGEN ID.4. Жителі Одеської області ж частіше купували TOYOTA bZ4X.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

TESLA Model 3 – у Києві та області і на Дніпропетровщині;

NISSAN Leaf – на Львівщині та у Одеській областях.



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