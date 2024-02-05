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Торік на Prozorro купили автівок на майже 4 мільярди гривень: хто купував найбільше та які авто обирали

Торік на Prozorro купили автівок на майже 4 мільярди гривень: хто купував найбільше та які авто обирали

Київ • УНН

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Аналітики зазначають, що у 2023 році на Prozorro було придбано 3,8 тисячі автомобілів на суму 3,7 млрд грн. Водночас у 2021 на таку ж суму вдалося закупити майже 5 тисяч автівок.

Протягом 2023 року на Prozorro придбали 3,8 тисячі авто загальною вартістю 3,7 мільярда гривень. Про це з посиланням на моніторинговий портал DOZORRO, передає УНН.

Деталі 

Аналітики зауважують, що це практично така сама сума, що й у 2021 році, до повномасштабного вторгнення — але тоді через нижчі ціни в неї влізло майже 5 тисяч автівок.

Зазначається, що минулого року найбільшу кількість закупівель — майже кожну шосту — оголосили в листопаді, наприкінці бюджетного року. Ще одним піковим місяцем став червень.

Загалом 73% автівок придбали за конкурентними процедурами, решту — напряму

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Абсолютним лідером за кількістю куплених на Prozorro авто залишається бюджетний кросовер Renault Duster. Таких замовили 1,6 тисячі, тобто 42% від загальної кількості.

Друге місце посідає компактний фургон Renault Express (211), на третьому – повнопривідний пікап Mitsubishi L200 (178). Серед найпопулярніших автівок також Toyota Corolla та Skoda Octavia.

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У DOZORRO підкреслюють, що частину авто купують для ЗСУ, але кількість таких автівок важко підрахувати. Все тому, що замовники  рідко вказують у назві закупівлі, що машина призначена саме для військових.

Водночас аналітики допускають, що щонайменше вживані позашляховики замовляють також для бійців, як і частину автомобілів у закупівлях правоохоронців

Понад 12 тисяч українців скористалися сервісом продажу автомобілів у додатку "Дія"31.01.24, 19:30 • 52170 переглядiв

Доповнення

Згідно з даними моніторингового порталу, найбільші покупці це правоохоронні органи, силові та спеціальні структури України.  Зокрема, лише на публічні закупівлі структур МВС, СБУ і військових частин припадає 63% придбаних автівок.

Зазначається, що вони зазвичай купували автомобілі спеціального призначення. Як правило,це моделі звичайних цивільних автомобілів, у яких доставили певне обладнання, як-от проблискові маячки, сирену, рації, сейф для зберігання зброї

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Нагадаємо

У грудні минулого року, Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони оголосило тендер на закупівлю понад тисячі позашляховиків для Збройних сил України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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