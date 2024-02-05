Торік на Prozorro купили автівок на майже 4 мільярди гривень: хто купував найбільше та які авто обирали
Київ • УНН
Аналітики зазначають, що у 2023 році на Prozorro було придбано 3,8 тисячі автомобілів на суму 3,7 млрд грн. Водночас у 2021 на таку ж суму вдалося закупити майже 5 тисяч автівок.
Протягом 2023 року на Prozorro придбали 3,8 тисячі авто загальною вартістю 3,7 мільярда гривень. Про це з посиланням на моніторинговий портал DOZORRO, передає УНН.
Деталі
Аналітики зауважують, що це практично така сама сума, що й у 2021 році, до повномасштабного вторгнення — але тоді через нижчі ціни в неї влізло майже 5 тисяч автівок.
Зазначається, що минулого року найбільшу кількість закупівель — майже кожну шосту — оголосили в листопаді, наприкінці бюджетного року. Ще одним піковим місяцем став червень.
Загалом 73% автівок придбали за конкурентними процедурами, решту — напряму
Абсолютним лідером за кількістю куплених на Prozorro авто залишається бюджетний кросовер Renault Duster. Таких замовили 1,6 тисячі, тобто 42% від загальної кількості.
Друге місце посідає компактний фургон Renault Express (211), на третьому – повнопривідний пікап Mitsubishi L200 (178). Серед найпопулярніших автівок також Toyota Corolla та Skoda Octavia.
У DOZORRO підкреслюють, що частину авто купують для ЗСУ, але кількість таких автівок важко підрахувати. Все тому, що замовники рідко вказують у назві закупівлі, що машина призначена саме для військових.
Водночас аналітики допускають, що щонайменше вживані позашляховики замовляють також для бійців, як і частину автомобілів у закупівлях правоохоронців
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Доповнення
Згідно з даними моніторингового порталу, найбільші покупці це правоохоронні органи, силові та спеціальні структури України. Зокрема, лише на публічні закупівлі структур МВС, СБУ і військових частин припадає 63% придбаних автівок.
Зазначається, що вони зазвичай купували автомобілі спеціального призначення. Як правило,це моделі звичайних цивільних автомобілів, у яких доставили певне обладнання, як-от проблискові маячки, сирену, рації, сейф для зберігання зброї
Нагадаємо
У грудні минулого року, Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони оголосило тендер на закупівлю понад тисячі позашляховиків для Збройних сил України.