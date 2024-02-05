В прошлом году на Prozorro купили автомобилей на почти 4 миллиарда гривен: кто покупал больше всего и какие авто выбирали

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  104677 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  115741 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  224953 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  329666 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  322765 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  284664 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  278668 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229673 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В прошлом году на Prozorro купили автомобилей на почти 4 миллиарда гривен: кто покупал больше всего и какие авто выбирали

Аналитики отмечают, что в 2023 году на Prozorro было приобретено 3,8 тысячи автомобилей на сумму 3,7 млрд грн. В то же время в 2021 на такую же сумму удалось закупить почти 5 тысяч автомобилей.

Война •   •  19131 просмотра
В прошлом году на Prozorro купили автомобилей на почти 4 миллиарда гривен: кто покупал больше всего и какие авто выбирали

Силам обороны удалось деоккупировать 50% территорий, которые были захвачены 24 февраля - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что украинские войска освободили половину территорий, оккупированных россией 24 февраля, и остановили их дальнейшее продвижение. Однако россия до сих пор занимает 26% территории Украины.

Война •   •  15581 просмотра
Силам обороны удалось деоккупировать 50% территорий, которые были захвачены 24 февраля - Зеленский

Суд продлил меру пресечения экс-главе СБУ в Крыму Кулиничу

Суд продлил срок содержания под стражей бывшего главы Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича еще на 60 суток по обвинению в государственной измене.

Криминал и ЧП •   •  13901 просмотра
Суд продлил меру пресечения экс-главе СБУ в Крыму Кулиничу

Обманула клиентов банка на почти 86 млн грн: правоохранители задержали экс-менеджера по работе с вип-клиентами

Бывшую сотрудницу банка задержали за то, что она обманула своих бывших клиентов на почти 86 миллионов гривен, обещая кредиты под проценты, а взамен присваивая деньги. Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  13362 просмотра
Обманула клиентов банка на почти 86 млн грн: правоохранители задержали экс-менеджера по работе с вип-клиентами

Украина победит в войне, но сейчас должна усилить мобилизацию и сохранить единство - немецкий генерал

Немецкий генерал заявил, что Украине необходимо усилить мобилизацию, чтобы заменить потери и обновить армию. Он уверен в победе Украины в войне, и подчеркивает важность сохранения единства внутри страны.

Война •   •  14968 просмотра
Украина победит в войне, но сейчас должна усилить мобилизацию и сохранить единство - немецкий генерал

В Пакистане произошла атака на полицейский участок: по меньшей мере 10 погибших

Боевики напали на полицейский участок на северо-западе Пакистана, убив по меньшей мере 10 полицейских и ранив еще шестерых накануне выборов, которые состоятся на этой неделе.

Новости Мира •   •  13608 просмотра
В Пакистане произошла атака на полицейский участок: по меньшей мере 10 погибших

От приватизации госимущества в этом году планируют получить 4 млрд грн - ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины планирует получить 4 миллиарда гривен от приватизации государственных активов в этом году, по словам его председателя.

Экономика •   •  15587 просмотра
От приватизации госимущества в этом году планируют получить 4 млрд грн - ФГИУ

В Киев с визитом прибыл глава МИД Португалии

Министры иностранных дел и образования Португалии прибыли в Украину с двухдневным визитом, чтобы подтвердить свою поддержку восстановлению Украины и обсудить помощь в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  18111 просмотра
В Киев с визитом прибыл глава МИД Португалии

Задержан чиновник Верховного Суда за оправдание агрессии рф - СБУ

СБУ задержала чиновника Верховного суда, который оправдывал российскую агрессию и надеялся на скорую оккупацию Украины.

Война •   •  15811 просмотра
Задержан чиновник Верховного Суда за оправдание агрессии рф - СБУ

В ВС ВСУ предупреждают о ракете в направлении Очакова

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в город Очаков Николаевской области.

Война •   •  17403 просмотра
В ВС ВСУ предупреждают о ракете в направлении Очакова