В прошлом году на Prozorro купили автомобилей на почти 4 миллиарда гривен: кто покупал больше всего и какие авто выбирали

В течение 2023 года на Prozorro приобрели 3,8 тысячи авто общей стоимостью 3,7 миллиарда гривен. Об этом со ссылкой на мониторинговый портал DOZORRO, передает УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что это практически такая же сумма, что и в 2021 году, до полномасштабного вторжения - но тогда из-за более низких цен в нее влезло почти 5 тысяч автомобилей.

Отмечается, что в прошлом году наибольшее количество закупок - почти каждую шестую - объявили в ноябре, в конце бюджетного года. Еще одним пиковым месяцем стал июнь.

В общем 73% автомобилей приобрели по конкурентным процедурам, остальные - напрямую

Абсолютным лидером по количеству купленных на Prozorro авто остается бюджетный кроссовер Renault Duster. Таких заказали 1,6 тысячи, то есть 42% от общего количества.

Второе место занимает компактный фургон Renault Express (211), на третьем - полноприводный пикап Mitsubishi L200 (178). Среди самых популярных автомобилей также Toyota Corolla и Skoda Octavia.

В DOZORRO подчеркивают, что часть авто покупают для ВСУ, но количество таких автомобилей трудно подсчитать. Все потому, что заказчики редко указывают в названии закупки, что машина предназначена именно для военных.

В то же время аналитики допускают, что по меньшей мере подержанные внедорожники заказывают также для бойцов, как и часть автомобилей в закупках правоохранителей

Более 12 тысяч украинцев воспользовались сервисом продажи автомобилей в приложении "Дія"

Дополнение

Согласно данным мониторингового портала, крупнейшие покупатели это правоохранительные органы, силовые и специальные структуры Украины. В частности, только на публичные закупки структур МВД, СБУ и воинских частей приходится 63% приобретенных автомобилей.

Отмечается, что они обычно покупали автомобили специального назначения. Как правило, это модели обычных гражданских автомобилей, в которых доставили определенное оборудование, например проблесковые маячки, сирену, рации, сейф для хранения оружия

Напомним

В декабре прошлого года, Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны объявило тендер на закупку более тысячи внедорожников для Вооруженных сил Украины.