Нацполиция отстранила полицейских после следственных действий НАБУ

В Национальной полиции подтверждают следственные действия НАБУ и отстранили полицейских, в отношении которых провели соответствующие процессуальные мероприятия. Об этом говорится в заявлении Нацполиции 4 ноября, пишет УНН.

Национальная полиция Украины содействует проведению следственных действий НАБУ. По решению руководства Национальной полиции Украины полицейские, в отношении которых провели соответствующие процессуальные мероприятия, на время служебного расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей. Призываем воздержаться от преждевременных выводов и оценок до завершения всестороннего и объективного расследования и принятия соответствующих решений - говорится в заявлении Нацполиции.

Напомним

Операция "Карфаген" получила продолжение. НАБУ и САП сообщили 4 ноября, что раскрыли схему с взятками за "беспрепятственную" работу колл-центров и других незаконных бизнесов, с привлечением действующих высокопоставленных сотрудников СБУ, Национальной полиции, Офиса Генпрокурора и представителей криминальной среды.

НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников СБУ - заявление