Нацполиция отстранила полицейских после следственных действий НАБУ
Киев • УНН
Нацполиция подтвердила следственные действия НАБУ и отстранила причастных полицейских на время служебного расследования. Ранее НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему.
В Национальной полиции подтверждают следственные действия НАБУ и отстранили полицейских, в отношении которых провели соответствующие процессуальные мероприятия. Об этом говорится в заявлении Нацполиции 4 ноября, пишет УНН.
Национальная полиция Украины содействует проведению следственных действий НАБУ. По решению руководства Национальной полиции Украины полицейские, в отношении которых провели соответствующие процессуальные мероприятия, на время служебного расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей. Призываем воздержаться от преждевременных выводов и оценок до завершения всестороннего и объективного расследования и принятия соответствующих решений
Напомним
Операция "Карфаген" получила продолжение. НАБУ и САП сообщили 4 ноября, что раскрыли схему с взятками за "беспрепятственную" работу колл-центров и других незаконных бизнесов, с привлечением действующих высокопоставленных сотрудников СБУ, Национальной полиции, Офиса Генпрокурора и представителей криминальной среды.
НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников СБУ - заявление04.11.26, 12:19 • 1366 просмотров