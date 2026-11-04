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Нацполіція відсторонила поліцейських після слідчих дій НАБУ

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Нацполіція підтвердила слідчі дії НАБУ та відсторонила причетних поліцейських на час службового розслідування. Раніше НАБУ і САП викрили хабарну схему.

Нацполіція відсторонила поліцейських після слідчих дій НАБУ

У Національній поліції підтверджують слідчі дії НАБУ і відсторонили поліцейських, щодо яких провели відповідні процесуальні заходи. Про це ідеться у заяві Нацполіції 4 листопада, пише УНН.

Національна поліція України сприяє проведенню слідчих дій НАБУ. За рішенням керівництва Національної поліції України поліцейських, щодо яких провели відповідні процесуальні заходи, на час службового розслідування відсторонено від виконання службових обов’язків. Закликаємо утриматися від передчасних висновків та оцінок до завершення всебічного й об’єктивного розслідування та ухвалення відповідних рішень

- ідеться у заяві Нацполіції.

Нагадаємо

Операція "Карфаген" отримала продовження. НАБУ і САП повідомили 4 листопада, що викрили схему з хабарями за "безперешкодну" роботу колцентрів та інших незаконних бізнесів, із залученням чинних високопосадовців СБУ, Національної поліції, Офісу Генпрокурора та представників кримінального середовища.

НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників СБУ - заява04.11.26, 12:19 • 802 перегляди

Юлія Шрамко

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