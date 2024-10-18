Наши дети имеют право учиться в современной школе - мэр Броваров о кредите на завершение строительства

Броварской городской совет принял решение взять кредит на сумму более 2 миллионов евро на достройку младшей школы лицея №10, строительство которой началось еще до полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Броварского городского совета, которая состоялась 18 октября. Строительство современной младшей школы лицея №10 в Броварах началось в 2020 году.

Ввод в эксплуатацию новой школы по ул.Симона Петлюры - насущный вопрос вот уже на протяжении нескольких лет. К сожалению, с началом полномасштабного вторжения сместились приоритеты не только в каждой семье, но и в государстве, и в нашей громаде в целом. Однако, мы не прекращали работы на объекте, в меру возможностей местного бюджета и штатных возможностей подрядчиков. Сейчас мы планируем с помощью кредитных средств максимально ускорить окончание работ и открытие нашей современной школы - написал Игорь Сапожко.

Кредит в сумме 2,2 миллиона евро предоставляет государственный "Укрэксимбанк" сроком на 60 месяцев и льготным периодом на один год по уплате тела кредита на процентов.

"Понимаю, что решение для кого-то будет казаться неправильным и непопулярным, будет немало мнений со стороны общественности, но мы уверены - наши дети имеют право учиться в современной, светлой и просторной школе", - добавил Игорь Сапожко.

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