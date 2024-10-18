Наші діти мають право вчитися в сучасній школі – мер Броварів про кредит на завершення будівництва

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3158 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 12963 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 29537 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 45988 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81232 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66382 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78641 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93847 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87341 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178265 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
48%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16242 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24136 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11043 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 9368 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 8152 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 29551 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178269 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334365 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267990 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378456 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1072 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 45997 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18193 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23317 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29000 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Наші діти мають право вчитися в сучасній школі – мер Броварів про кредит на завершення будівництва

Київ • УНН

 • 13301 перегляди

Броварська міська рада ухвалила рішення взяти кредит на 2,2 млн євро для завершення будівництва молодшої школи ліцею №10. Мер Ігор Сапожко наголосив на важливості сучасної освіти для дітей, незважаючи на воєнний час.

Наші діти мають право вчитися в сучасній школі – мер Броварів про кредит на завершення будівництва

Броварська міська рада ухвалила рішення взяти кредит на суму понад 2 мільйони євро на добудову молодшої школи ліцею №10, зведення якої розпочалося ще до повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у своєму Telegram- каналі, пише УНН.

Деталі

Відповідне рішення було прийняте на позачерговій сесії Броварської міської ради, яка відбулася 18 жовтня. Будівництво сучасної молодшої школи ліцею №10 у Броварах розпочалося у 2020 році.

Введення в експлуатацію нової школи по  вул.Симона Петлюри – нагальне питання ось уже протягом декількох років. На жаль, з початком  повномасштабного вторгнення змістилися пріоритети не тільки в кожній родині, але й у державі, і в нашій громаді загалом.  Однак, ми не припиняли роботи на об’єкті, в міру можливостей місцевого бюджету та штатних можливостей підрядників. Наразі ми плануємо за допомогою кредитних коштів максимально прискорити закінчення робіт та відкриття нашої сучасної школи

- написав Ігор Сапожко.

Кредит у сумі 2,2 мільйони євро надає державний "Укрексімбанк" строком на 60 місяців і пільговим періодом на один рік по сплаті тіла кредиту на відсотків.

"Розумію, що рішення для когось видаватиметься неправильним та непопулярним, буде чимало думок з боку громадськості, але ми впевнені - наші діти мають право вчитися в сучасній, світлій та просторій школі", - додав Ігор Сапожко.

На Київщині дітям-переселенцям подобається відвідувати місцеві школи та дитячі садочки26.09.24, 13:02 • 64261 перегляд

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Київщина
Україна
Бровари
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58