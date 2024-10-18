Наші діти мають право вчитися в сучасній школі – мер Броварів про кредит на завершення будівництва
Київ • УНН
Броварська міська рада ухвалила рішення взяти кредит на 2,2 млн євро для завершення будівництва молодшої школи ліцею №10. Мер Ігор Сапожко наголосив на важливості сучасної освіти для дітей, незважаючи на воєнний час.
Броварська міська рада ухвалила рішення взяти кредит на суму понад 2 мільйони євро на добудову молодшої школи ліцею №10, зведення якої розпочалося ще до повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у своєму Telegram- каналі, пише УНН.
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Відповідне рішення було прийняте на позачерговій сесії Броварської міської ради, яка відбулася 18 жовтня. Будівництво сучасної молодшої школи ліцею №10 у Броварах розпочалося у 2020 році.
Введення в експлуатацію нової школи по вул.Симона Петлюри – нагальне питання ось уже протягом декількох років. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення змістилися пріоритети не тільки в кожній родині, але й у державі, і в нашій громаді загалом. Однак, ми не припиняли роботи на об’єкті, в міру можливостей місцевого бюджету та штатних можливостей підрядників. Наразі ми плануємо за допомогою кредитних коштів максимально прискорити закінчення робіт та відкриття нашої сучасної школи
Кредит у сумі 2,2 мільйони євро надає державний "Укрексімбанк" строком на 60 місяців і пільговим періодом на один рік по сплаті тіла кредиту на відсотків.
"Розумію, що рішення для когось видаватиметься неправильним та непопулярним, буде чимало думок з боку громадськості, але ми впевнені - наші діти мають право вчитися в сучасній, світлій та просторій школі", - додав Ігор Сапожко.
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