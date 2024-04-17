"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк на фоне последнего ракетного удара по Чернигову призвала Вашингтон предоставить Украине новый пакет помощи, ведь это может Киеву жизни своих граждан. Об этом говорится в ее заявлении в X, передает УНН.

Детали

Она обнародовала фото последствий российского удара по центру Чернигова. Госпожа посол рассказала, что в результате этой атаки погибли по меньшей мере 11 человек, еще 22 получили ранения (на момент публикации известно уже о 13 погибших и 61 пострадавшем - ред.)

Наша поддержка может изменить ситуацию в этой борьбе. Наша поддержка может спасти жизнь. Но мы должны действовать немедленно - заявила Бринк.

Напомним,

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Чернигове известно уже о 13 погибших и более 60 травмированных в результате утренней ракетной атаки рф, среди пострадавших есть дети,.

Кулеба после атаки рф на Чернигов указал на потребность в ПВО: будет призывать G7 последовать немецкому примеру передачи Patriot