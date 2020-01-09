Наша общая боль: Зеленский и Трюдо обсудили расследование авиакатастрофы в Иране

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе которого выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время катастрофы украинского самолета в иранском городе Тегеран. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.