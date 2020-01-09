Авіакатастрофа в Ірані: Зеленський поговорив із Високим представником ЄС

КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики, Віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про авіакатастрофу в Ірані, Донбас та співпрацю з ЄС, передає УНН.