Авіакатастрофа в Ірані: Зеленський поговорив із Високим представником ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики, Віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про авіакатастрофу в Ірані, Донбас та співпрацю з ЄС, передає УНН.
“Вдячний за солідарність і співчуття з боку керівництва Євросоюзу. Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин авіакатастрофи в Тегерані та готові тісно співпрацювати з країнами, чиї громадяни загинули внаслідок цієї жахливої трагедії”, — зауважив Президент України.
Зеленський наголосив, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, а українські представники готові брати активну участь у діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані.
Глава держави повідомив, що 9 січня до Ірану прибув український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп, які вже розпочали роботу.
Крім того, Президент України висловив вдячність за постійну та безкомпромісну підтримку з боку ЄС територіальної цілісності та суверенітету України. Співрозмовники обговорили ситуацію на сході нашої держави та можливість відвідання Донбасу Жозепом Боррелем.
Зеленський також запропонував Віце-президенту Єврокомісії скоординувати подальші кроки у реалізації пріоритетів співпраці України та ЄС. “Очікуємо на проведення засідання Ради асоціації в Брюсселі 28 січня поточного року під вашим співголовуванням. Це засідання має підбити підсумки реалізації домовленостей попереднього саміту Україна — ЄС та визначити кроки для успішного наступного саміту влітку цього року”, — сказав Президент України.
Як повідомляв УНН, у Президента України Волдодимира Зеленського заплановане спілкування телефоном з Прем’єр-міністром Канади та Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики щодо катастрофи літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані.