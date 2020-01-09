Наш спільний біль: Зеленський та Трюдо обговорили розслідування авіакатастрофи в Ірані

КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. В ході якої висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Канади під час катастрофи українського літака в іранському місті Тегеран. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.