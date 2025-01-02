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Население Газы уменьшилось на 160 тысяч: шокирующая статистика потерь

Население Газы уменьшилось на 160 тысяч: шокирующая статистика потерь

Киев  •  УНН

 • 4056 просмотра

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За 15 месяцев войны население сектора Газа сократилось на 6% - до 2,1 млн человек.

Среди более 45 500 палестинцев, убитых во время войны, более половины - женщины и дети. 

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На фоне войны ситуация в секторе Газа резко ухудшилась. По данным Палестинского центрального статистического бюро (PCBS), население Газы сократилось на 6% с начала войны с Израилем почти 15 месяцев назад.

Около 100 000 палестинцев покинули анклав;

Более 55 000 считаются мертвыми.

По данным PCBS, более половины среди 45 500 палестинцев, убитых во время войны, - это женщины и дети. Около 11 000 пропали без вести. 

Сокращение населения Газы: примерно на 160 000 человек до нынешнего уровня в 2,1 миллиона. Также вызывает тревогу тот факт, что более 47% населения - это дети в возрасте до 18 лет.

Напомним,

В палаточном городке Аль-Маваси на юге Газы от холода умерли трое палестинских младенцев. Дети погибли из-за отсутствия теплого убежища и необходимых условий для жизни в зоне конфликта.

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели успешную операцию по удалению простаты. После наркоза он находится в хорошем состоянии и восстанавливается в укрепленном реабилитационном отделении.

Прокурор Международного уголовного суда ходатайствует о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности.

В Газе из-за переохлаждения погибли по меньшей мере 7 человек, среди них 6 младенцев31 дек. 2024, 05:14 • 22763 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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