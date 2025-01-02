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Населення Гази зменшилось на 160 тисяч: шокуюча статистика втрат

Населення Гази зменшилось на 160 тисяч: шокуюча статистика втрат

Київ • УНН

 • 24039 перегляди

За 15 місяців війни населення сектору Газа скоротилося на 6% - до 2,1 млн осіб.

Серед понад 45 500 палестинців, убитих під час війни, більше половини - жінки і діти. 

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

На тлі війни ситуація в секторі Газа різко погіршилася. За даними Палестинського центрального статистичного бюро (PCBS), населення Гази скоротилося на 6% з початку війни з Ізраїлем майже 15 місяців тому.

Близько 100 000 палестинців покинули анклав;

Понад 55 000 вважаються мертвими.

За даними PCBS, більше половини серед 45 500 палестинців, убитих під час війни, - це жінки і діти. Близько 11 000 зникли безвісти. 

Скорочення населення Гази: приблизно на 160 000 осіб до нинішнього рівня в 2,1 мільйона. Також викликає тривогу той факт, що понад 47% населення - це діти віком до 18 років.

Нагадаємо

У наметовому містечку Аль-Мавасі на півдні Гази від холоду померли троє палестинських немовлят. Діти загинули через відсутність теплого притулку та необхідних умов для життя в зоні конфлікту.

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху провели успішну операцію з видалення простати. Після наркозу він перебуває в хорошому стані та відновлюється в укріпленому реабілітаційному відділенні.

Прокурор Міжнародного кримінального суду клопочеться про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАСу за ймовірні військові злочини і злочини проти людяності.

У Газі через переохолодження загинули щонайменше 7 людей, серед них 6 немовлят31.12.24, 07:14 • 23536 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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