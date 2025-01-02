Населення Гази зменшилось на 160 тисяч: шокуюча статистика втрат
Київ • УНН
За 15 місяців війни населення сектору Газа скоротилося на 6% - до 2,1 млн осіб.
Серед понад 45 500 палестинців, убитих під час війни, більше половини - жінки і діти.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
На тлі війни ситуація в секторі Газа різко погіршилася. За даними Палестинського центрального статистичного бюро (PCBS), населення Гази скоротилося на 6% з початку війни з Ізраїлем майже 15 місяців тому.
Близько 100 000 палестинців покинули анклав;
Понад 55 000 вважаються мертвими.
За даними PCBS, більше половини серед 45 500 палестинців, убитих під час війни, - це жінки і діти. Близько 11 000 зникли безвісти.
Скорочення населення Гази: приблизно на 160 000 осіб до нинішнього рівня в 2,1 мільйона. Також викликає тривогу той факт, що понад 47% населення - це діти віком до 18 років.
Нагадаємо
У наметовому містечку Аль-Мавасі на півдні Гази від холоду померли троє палестинських немовлят. Діти загинули через відсутність теплого притулку та необхідних умов для життя в зоні конфлікту.
Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху провели успішну операцію з видалення простати. Після наркозу він перебуває в хорошому стані та відновлюється в укріпленому реабілітаційному відділенні.
Прокурор Міжнародного кримінального суду клопочеться про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАСу за ймовірні військові злочини і злочини проти людяності.
У Газі через переохолодження загинули щонайменше 7 людей, серед них 6 немовлят31.12.24, 07:14 • 23536 переглядiв