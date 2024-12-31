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У Газі через переохолодження загинули щонайменше 7 людей, серед них 6 немовлят

У Газі через переохолодження загинули щонайменше 7 людей, серед них 6 немовлят

Київ • УНН

 • 23536 перегляди

У секторі Гази через холодну погоду померли семеро людей, включаючи шість немовлят. Ситуація ускладнюється через тривалі бойові дії, внаслідок яких загинуло вже понад 45 000 палестинців.

У Газі через холод померли щонайменше семеро людей, зокрема шестеро немовлят. Про це повідомляє al-Jazeera, передає УНН.

Деталі 

Згідно з повідомленням органів охорони здоров'я Гази, холодна зимова погода та дощі значно ускладнили умови для палестинців, які вже більше 14 місяців перебувають у складних умовах через постійні військові дії.

Тим часом, у понеділок стало відомо, що внаслідок ізраїльських авіаударів загинули ще 27 палестинців.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість загиблих з початку конфлікту перевищила 45 000 осіб. Триває гуманітарна криза, яка ускладнюється через бойові дії та погані погодні умови.

Кількість загиблих у Газі досягла 110011.10.23, 19:57 • 378187 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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sektor-hazaСектор Газа

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