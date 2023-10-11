Кількість загиблих у Газі досягла 1100
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Гази повідомляє, що близько 1100 палестинців були вбиті і ще 5339 були поранені в результаті авіаударів Ізраїлю в секторі Газа, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
Деталі
Армія оборони Ізраїлю заявила, що вбила близько 1500 палестинських терористів на території Ізраїлю.
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Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.