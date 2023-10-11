Займатиметься тільки війною з ХАМАСом: в Ізраїлі створюють надзвичайний уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Ізраїльській парламент досяг згоди про включення опозиційної партії "Національна єдність" Бені Ганца до надзвичайного уряду на тлі війни з ХАМАСом у секторі Газа після кількох днів перемовин. Про це у спільній заяві повідомили прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху та Бені Ганц, пише УНН з посиланням на The times of Israel.
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Буде створено невеликий військовий кабінет для керівництва війною з ХАМАС, до якого увійдуть тільки Нетаньяху, Ганц та міністр оборони Йоав Галлант.
Колишній генерал ЦАХАЛу, депутат Кнесету від партії "Національна єдність" Гаді Айзенкот разом із міністром Роном Дермером виконуватимуть функції спостерігачів у військовому кабінеті.
На час війни п'ять членів партії "Національна єдність" будуть додані до ширшого безпекового кабінету, який діє при кожному уряді, - це будуть Ганц, Айзенкот, депутат Кнесету Гідеон Саар і ще двох представників визначать згодом.
Пост у військовому кабінеті залишився відкритим для лідера опозиції Яіра Лапіда, який відмовився долучитися до уряду, якщо в ньому залишаться вкрай праві партії "Релігійний сіонізм" і "Оцма Єгудіт".
Було вирішено, що під час війни не вноситимуться жодні закони в Кнесеті або урядові резолюції, які не пов'язані з управлінням війною.
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