Будет заниматься только войной с ХАМАС: в Израиле создают чрезвычайное правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Израильский парламент достиг согласия о включении оппозиционной партии "Национальное единство" Бени Ганца в чрезвычайное правительство на фоне войны с ХАМАСом в секторе Газа после нескольких дней переговоров. Об этом в совместном заявлении сообщили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, пишет The times of Israel.
Детали
Будет создан небольшой военный кабинет для руководства войной с ХАМАС, в который войдут только Нетаньяху, Ганц и министр обороны Йоав Галлант.
Бывший генерал ЦАХАЛа, депутат Кнессета от партии "Национальное единство" Гади Айзенкот вместе с министром Роном Дермером будут выполнять функции наблюдателей в военном кабинете.
Во время войны пять членов партии "Национальное единство" будут добавлены в более широкий кабинет безопасности, действующий при каждом правительстве, - это будут Ганц, Айзенкот, депутат Кнессета Гидеон Саар и еще двух представителей определят впоследствии.
Пост в военном кабинете остался открытым для лидера оппозиции Яира Лапида, который отказался присоединиться к правительству, если в нем останутся крайне правые партии "Религиозный сионизм" и "Оцма Иегудит".
Было решено, что никакие законы в Кнессете или правительственные резолюции, не связанные с управлением войной, не будут вноситься во время войны.
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