Количество погибших в Газе достигло 1100
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что около 1100 палестинцев были убиты и еще 5339 были ранены в результате авиаударов Израиля в секторе Газа, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Армия обороны Израиля заявила, что убила около 1500 палестинских террористов на территории Израиля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будет заниматься только войной с ХАМАСом: в Израиле создают чрезвычайное правительство
Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.