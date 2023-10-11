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Количество погибших в Газе достигло 1100

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что около 1100 палестинцев были убиты и еще 5339 были ранены в результате авиаударов Израиля в секторе Газа, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Армия обороны Израиля заявила, что убила около 1500 палестинских террористов на территории Израиля.

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Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.

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