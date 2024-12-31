В Газе из-за переохлаждения погибли по меньшей мере 7 человек, среди них 6 младенцев
Киев • УНН
В секторе Газа из-за холодной погоды умерли семь человек, включая шесть младенцев. Ситуация осложняется из-за длительных боевых действий, в результате которых погибло уже более 45 000 палестинцев.
В Газе из-за холода умерли по меньшей мере семь человек, в том числе шестеро младенцев. Об этом сообщает al-Jazeera, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению органов здравоохранения Газы, холодная зимняя погода и дожди значительно усложнили условия для палестинцев, которые уже более 14 месяцев находятся в сложных условиях из-за постоянных военных действий.
Между тем, в понедельник стало известно, что в результате израильских авиаударов погибли еще 27 палестинцев.
По последним данным Министерства здравоохранения Газы, количество погибших с начала конфликта превысило 45 000 человек. Продолжается гуманитарный кризис, который осложняется из-за боевых действий и плохих погодных условий.
Количество погибших в Газе достигло 110011 окт. 2023, 16:57 • 378073 просмотра