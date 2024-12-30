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Нетаньяху переніс операцію і вийшов з наркозу

Київ • УНН

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Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху провели успішну операцію з видалення простати. Після наркозу він перебуває в хорошому стані та відновлюється в укріпленому реабілітаційному відділенні.

У неділю ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху успішно провели операцію з видалення простати. Зараз він уже прийшов до тями після наркозу і відновлюється. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Операція пройшла успішно, без ускладнень. Прем'єр-міністр прокинувся, перебуває в хорошому стані і в повній свідомості,

- заявили в канцелярії чиновника.

У повідомленні також ідеться про те, що Нетаньяху перевели в підземне укріплене реабілітаційне відділення, де він, як очікується, проведе кілька днів під наглядом.

Прем'єр Ізраїлю зі свого боку подякував команді хірургів, які проводили операцію.

Також в окремій заяві лікарні завідувач відділення урології професор Офер Гофріт теж підтвердив і сказав, що "процедура пройшла за планом".

Нагадаємо

Як раніше писав УНН прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу має перенести операцію з видалення передміхурової залози. У політика діагностували доброякісне збільшення простати, що викликало інфекцію сечовивідних шляхів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
izrailІзраїль
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху

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