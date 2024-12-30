Нетаньяху переніс операцію і вийшов з наркозу
Київ • УНН
Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху провели успішну операцію з видалення простати. Після наркозу він перебуває в хорошому стані та відновлюється в укріпленому реабілітаційному відділенні.
У неділю ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху успішно провели операцію з видалення простати. Зараз він уже прийшов до тями після наркозу і відновлюється. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
Операція пройшла успішно, без ускладнень. Прем'єр-міністр прокинувся, перебуває в хорошому стані і в повній свідомості,
У повідомленні також ідеться про те, що Нетаньяху перевели в підземне укріплене реабілітаційне відділення, де він, як очікується, проведе кілька днів під наглядом.
Прем'єр Ізраїлю зі свого боку подякував команді хірургів, які проводили операцію.
Також в окремій заяві лікарні завідувач відділення урології професор Офер Гофріт теж підтвердив і сказав, що "процедура пройшла за планом".
Нагадаємо
Як раніше писав УНН прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу має перенести операцію з видалення передміхурової залози. У політика діагностували доброякісне збільшення простати, що викликало інфекцію сечовивідних шляхів.