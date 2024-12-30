Нетаньяху перенес операцию и вышел из наркоза
Киев • УНН
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели успешную операцию по удалению простаты. После наркоза он находится в хорошем состоянии и восстанавливается в укрепленном реабилитационном отделении.
В воскресенье израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по удалению простаты. Сейчас он уже пришел в себя после наркоза и восстанавливается. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Операция прошла успешно, без осложнений. Премьер-министр очнулся, находится в хорошем состоянии и в полном сознании,
В сообщении также говорится о том, что Нетаньяху перевели в подземное укрепленное реабилитационное отделение, где он, как ожидается, проведет несколько дней под наблюдением.
Премьер Израиля со своей стороны поблагодарил команду хирургов, которые проводили операцию.
Также в отдельном заявлении больницы заведующий отделением урологии профессор Офер Гофрит тоже подтвердил и сказал, что "процедура прошла по плану".
Напомним
Как ранее писал УНН премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху должен перенести операцию по удалению предстательной железы. У политика диагностировали доброкачественное увеличение простаты, что вызвало инфекцию мочевыводящих путей.