Нападение на Юрия Макарова: состояние журналиста удовлетворительное, продолжается поиск нападавшего
Киев • УНН
Состояние Юрия Макарова, на которого напали с ножом в Киеве, удовлетворительное. Полиция рассматривает несколько версий, в частности российский след, и имеет определенные наработки по нападавшему.
Состояние журналиста Юрия Макарова, на которого с ножом напал неизвестный в Киеве, удовлетворительное, он находится в больнице. У правоохранителей есть определенные наработки по установлению личности нападавшего. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.
Детали
"По предварительной информации, неизвестный нанес ранение ножом пострадавшему - украинскому журналисту. Его состояние удовлетворительное, он находится в больнице. Расследуется уголовное производство по ст.121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение. Продолжаются следственные действия. Назначен ряд экспертиз. Устанавливается лицо, причастное к этому нападению", - рассказала Гирдвилис.
Она отметила, что рассматривается несколько версий причины нападения на Макарова.
"Соответственно рассматривается несколько версий, среди которых - это личные конфликты, нападение связано с его профессиональной деятельностью. Также одна из основных версий - это российский след", - сказала Гирдвилис.
По ее словам, продолжаются оперативные мероприятия с целью установления и задержания нападавшего.
На вопрос, приблизилось ли расследование к установлению личности нападавшего, Гирдвилис ответила: "У нас есть определенные наработки, и по результатам будем обязательно сообщать общественность о дальнейшем расследовании".
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В Киеве неизвестный напал с ножом на журналиста Юрия Макарова, его госпитализировали. Полиция открыла уголовное производство и изъяла вещественные доказательства.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что после нападения на журналиста Юрия Макарова продолжаются следственные действия, устанавливается личность нападавшего и вероятные мотивы, потерпевший дал показания.