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Нападение на Юрия Макарова: состояние журналиста удовлетворительное, продолжается поиск нападавшего

Киев • УНН

 • 4294 просмотра

Состояние Юрия Макарова, на которого напали с ножом в Киеве, удовлетворительное. Полиция рассматривает несколько версий, в частности российский след, и имеет определенные наработки по нападавшему.

Нападение на Юрия Макарова: состояние журналиста удовлетворительное, продолжается поиск нападавшего

Состояние журналиста Юрия Макарова, на которого с ножом напал неизвестный в Киеве, удовлетворительное, он находится в больнице. У правоохранителей есть определенные наработки по установлению личности нападавшего. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

Детали

"По предварительной информации, неизвестный нанес ранение ножом пострадавшему - украинскому журналисту. Его состояние удовлетворительное, он находится в больнице. Расследуется уголовное производство по ст.121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение. Продолжаются следственные действия. Назначен ряд экспертиз. Устанавливается лицо, причастное к этому нападению", - рассказала Гирдвилис.

Она отметила, что рассматривается несколько версий причины нападения на Макарова.

"Соответственно рассматривается несколько версий, среди которых - это личные конфликты, нападение связано с его профессиональной деятельностью. Также одна из основных версий - это российский след", - сказала Гирдвилис.

По ее словам, продолжаются оперативные мероприятия с целью установления и задержания нападавшего.

На вопрос, приблизилось ли расследование к установлению личности нападавшего, Гирдвилис ответила: "У нас есть определенные наработки, и по результатам будем обязательно сообщать общественность о дальнейшем расследовании".

Клименко сообщил подробности нападения на журналиста Макарова и озвучил основные версии следствия17.04.25, 21:09 • 4974 просмотра

Дополнение

В Киеве неизвестный напал с ножом на журналиста Юрия Макарова, его госпитализировали. Полиция открыла уголовное производство и изъяла вещественные доказательства.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что после нападения на журналиста Юрия Макарова продолжаются следственные действия, устанавливается личность нападавшего и вероятные мотивы, потерпевший дал показания.

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