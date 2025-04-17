Напад на Юрія Макарова: голова МВС повідомив, що встановлюють особу нападника та ймовірні мотиви

Після нападу на журналіста Юрія Макарова тривають слідчі дії, встановлюється особа нападника та ймовірні мотиви, потерпілий надав покази, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, вказавши, що контролює процес розслідування, пише УНН.

Керівництво Нацполіції доповіло мені про хід розслідування нападу на журналіста в Києві. Тривають слідчі дії, призначені експертизи, встановлюємо особу нападника та ймовірні мотиви скоєного - повідомив Клименко у Telegram.

З його слів, "потерпілий вже надав перші покази поліцейським". "Якщо комусь відома інформація щодо цього нападу, прохання повідомити поліцію Києва за номером 067 406 27 88 або ж на 102", - зазначив міністр.

"Особисто контролюю процес розкриття та розслідування цього зухвалого злочину", - наголосив Клименко.

Контекст

У Києві невідомий напав із ножем на журналіста Юрія Макарова, його ушпиталили. Поліція відкрила кримінальне провадження та вилучила речові докази.