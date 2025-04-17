Нападение на Юрия Макарова: глава МВД сообщил, что устанавливают личность нападающего и вероятные мотивы

После нападения на журналиста Юрия Макарова продолжаются следственные действия, устанавливается личность нападавшего и вероятные мотивы, потерпевший дал показания, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, указав, что контролирует процесс расследования, пишет УНН.

Руководство Нацполиции доложило мне о ходе расследования нападения на журналиста в Киеве. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаем личность нападавшего и вероятные мотивы содеянного - сообщил Клименко в Telegram.

По его словам, "потерпевший уже дал первые показания полицейским". "Если кому-то известна информация об этом нападении, просьба сообщить в полицию Киева по номеру 067 406 27 88 или на 102", - отметил министр.

"Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления", - подчеркнул Клименко.

Контекст

В Киеве неизвестный напал с ножом на журналиста Юрия Макарова, его госпитализировали. Полиция открыла уголовное производство и изъяла вещественные доказательства.