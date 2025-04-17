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У Києві невідомий напав із ножем на Юрія Макарова: його ушпиталили

Київ • УНН

 • 6286 перегляди

Поліція відкрила кримінальне провадження та вилучила речові докази.

У Києві невідомий напав із ножем на Юрія Макарова: його ушпиталили

Ввечері 16 квітня невідомий напав на працівника національної медіаустанови й наніс йому ножове поранення. Правоохоронці вилучили речові докази з місця події та відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє поліція Києва, передає УНН.

Постраждалий – виконавчий продюсер Суспільного Мовлення - Юрій Макаров, повідомив голова правління мовника Микола Чернотицький. За його словами, його у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози життю немає. 

За даними поліції, напад стався ввечері 16 квітня біля одного з житлових комплексів.

"За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події. Постраждалим виявився 69-річний киянин, працівник однієї з національних медіаустанов. Його госпіталізували. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину та інші речові докази", - йдеться у повідомленні поліції.

За вказаним фактом слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника

- додали правоохоронці.

У Суспільного Мовлення новий голова правління: обрали Миколу Чернотицького15.04.25, 17:36 • 12620 переглядiв

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