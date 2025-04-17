В Киеве неизвестный напал с ножом на Юрия Макарова: он госпитализирован
Киев • УНН
Полиция открыла уголовное производство и изъяла вещественные доказательства.
Вечером 16 апреля неизвестный напал на работника национального медиаучреждения и нанес ему ножевое ранение. Правоохранители изъяли вещественные доказательства с места происшествия и открыли уголовное производство. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.
Пострадавший – исполнительный продюсер Общественного вещания - Юрий Макаров, сообщил председатель правления вещателя Николай Чернотицкий. По его словам, он в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По состоянию на сейчас угрозы жизни нет.
По данным полиции, нападение произошло вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов.
"По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его госпитализировали. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении полиции.
По указанному факту следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Принимаются меры по задержанию злоумышленника
У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого15.04.25, 17:36 • 12580 просмотров