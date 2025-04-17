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В Киеве неизвестный напал с ножом на Юрия Макарова: он госпитализирован

Киев • УНН

 • 5102 просмотра

Полиция открыла уголовное производство и изъяла вещественные доказательства.

В Киеве неизвестный напал с ножом на Юрия Макарова: он госпитализирован

Вечером 16 апреля неизвестный напал на работника национального медиаучреждения и нанес ему ножевое ранение. Правоохранители изъяли вещественные доказательства с места происшествия и открыли уголовное производство. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.

Пострадавший – исполнительный продюсер Общественного вещания - Юрий Макаров, сообщил председатель правления вещателя Николай Чернотицкий. По его словам, он в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По состоянию на сейчас угрозы жизни нет. 

По данным полиции, нападение произошло вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов.

"По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его госпитализировали. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении полиции.

По указанному факту следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Принимаются меры по задержанию злоумышленника

- добавили правоохранители.

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого15.04.25, 17:36 • 12580 просмотров

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