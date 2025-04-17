Клименко сообщил подробности нападения на журналиста Макарова и озвучил основные версии следствия

Юрий Макаров получил два ножевых ранения, но жизненно важные органы в результате ударов не пострадали. В настоящее время продолжается следствие, которое рассматривает две возможные версии мотивов покушения на жизнь журналиста – бытовую и покушение, организованное российскими спецслужбами. Об этом Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в эфире телемарафона пишет УНН.

Детали

Клименко отметил, что нападение произошло 16 апреля, около 22:44. Неизвестный подошел к Макарову и нанес ему два удара ножом. Журналист получил два ранения: одно на руке, что свидетельствует о том, что он защищался, а второй в туловище. Но, по словам министра, этот удар не задел жизненно важные органы.

После нападения господин Макаров лично вызвал полицию и первую медицинскую помощь получил от патрульного полицейского. В настоящее время продолжается следствие. Клименко сообщил, что одна из версий – бытовая, вторая – версия о работе российских спецслужб. Все версии сейчас проверяют.

"Юрий Макаров известный журналист и автор многих материалов, освещающих российско-украинскую войну", - сказал Клименко, комментируя вторую версию покушения.

Напомним

Ранее УНН писал, что вечером 16 апреля неизвестный напал на работника национального медиаучреждения и нанес ему ножевое ранение. Правоохранители изъяли вещественные доказательства с места происшествия и открыли уголовное производство. Пострадавший – исполнительный продюсер Общественного вещания – Юрий Макаров. Журналист в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, угрозы его жизни нет.

Также УНН сообщал, что Министр внутренних дел Игорь Клименко указал, что контролирует процесс расследования. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаем личность нападавшего и вероятные мотивы совершенного.