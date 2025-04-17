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Клименко повідомив подробиці нападу на журналіста Макарова та озвучив основні версії слідства

Київ • УНН

 • 3856 перегляди

Міністр МВС Ігор Клименко розповів про напад на Юрія Макарова. Розглядаються дві версії: побутова та причетність російських спецслужб, загрози життю немає.

Клименко повідомив подробиці нападу на журналіста Макарова та озвучив основні версії слідства

Юрій Макаров отримав два ножових поранення, але життєвоважливі органи внаслідок ударів не постраждали. Наразі триває слідство, яке розглядає дві можливі версії мотивів замаху на життя журналіста – побутову та замах, організований російськими спецслужбами. Про це Міністр внутрішніх справ Ігор Кліменко повідомив в ефірі телемарафону пише УНН.

Деталі

Кліменко зазначив, що напад стався 16 квітня, близько 22:44. Невідомий підійшов до Макарова та завдав йому два удари ножем. Журналіст отримав два поранення: одне на руці, що свідчить про те, що він захищався, а другий у тулуб. Але за словами міністра, цей удар не зачепив життєвоважливі органи.

Після нападу пан Макаров особисто викликав поліцію і першу медичну допомогу отримав від патрульного поліцейського. Наразі триває слідство. Кліменко повідомив, що одна з версій – побутова, друга – версія про роботу російський спецслужб. Всі версії наразі перевіряють.

"Юрій Макаров відомий журналіст та автор багатьох матеріалів, які висвітлюють російсько-українську війну", - сказав Клименко, коментуючи другу версію замаху.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що ввечері 16 квітня невідомий напав на працівника національної медіаустанови й наніс йому ножове поранення. Правоохоронці вилучили речові докази з місця події та відкрили кримінальне провадження. Постраждалий – виконавчий продюсер Суспільного Мовлення - Юрій Макаров. Журналіста у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні, загрози його життю немає. 

Також УНН повідомляв, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименк вказав, що контролює процес розслідування. Тривають слідчі дії, призначені експертизи, встановлюємо особу нападника та ймовірні мотиви скоєного.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Міністерство внутрішніх справ України
Ігор Клименко
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