Напад на Юрія Макарова: стан журналіста задовільний, триває пошук нападника
Київ • УНН
Стан Юрія Макарова, на якого напали з ножем у Києві, задовільний. Поліція розглядає декілька версій, зокрема російський слід, та має певні напрацювання щодо нападника.
Стан журналіста Юрія Макарова, на якого з ножем напав невідомий у Києві, задовільний, він перебуває у лікарні. У правоохоронців є певні напрацювання щодо встановлення особи нападника. Про це повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.
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"За попередньою інформацією, невідомий завдав поранення ножем постраждалому – українському журналісту. Його стан задовільний, він перебуває у лікарні. Розслідується кримінальне провадження за ст.121 ККУ - умисне тяжке тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії. Призначено ряд експертиз. Встановлюється особа, яка причетна до цього нападу", - розповіла Гірдвіліс.
Вона зазначила, що розглядається кілька версій причини нападу на Макарова.
"Відповідно розглядається кілька версій, серед яких – це особисті конфлікти, напад пов’язаний його професійною діяльністю. Також одна з основних версій – це російський слід", - сказала Гірдвіліс.
За її словами, тривають оперативні заходи з метою встановлення та затримання нападника.
На запитання, чи розслідування наблизилося до встановлення особи нападника, Гірдвіліс відповіла: "У нас є певні напрацювання, й за результатами будемо обов’язково повідомляти громадськість щодо подальшого розслідування".
Клименко повідомив подробиці нападу на журналіста Макарова та озвучив основні версії слідства17.04.25, 21:09 • 5116 переглядiв
Доповнення
У Києві невідомий напав із ножем на журналіста Юрія Макарова, його ушпиталили. Поліція відкрила кримінальне провадження та вилучила речові докази.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що після нападу на журналіста Юрія Макарова тривають слідчі дії, встановлюється особа нападника та ймовірні мотиви, потерпілий надав покази.