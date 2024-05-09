Нападают на активистов и пишут на офисах и авто "враги нации": в Грузии взялись за оппозиционеров, выступающих против закона об иноагентах

Этой ночью на офисах оппозиционных партий и неправительственных организаций в Тбилиси, машинах оппозиционеров и активистов, выступающих против закона об иноагентах, появились плакаты: "агенты", "наци", "враги нации", "агентурные штабы", передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Партия "Гирчи больше свободы" показала, как это происходило: расклейка плакатов попала в запись камеры видеонаблюдения.

Добавим

Кроме того, по данным издания, за вечер среды в Тбилиси было совершено по меньшей мере четыре нападения на активистов и представителей оппозиции, и членов их семей, которые выступают против закона об иноагентах. Неизвестные подстерегали их в разных точках города. Всем понадобилась медицинская помощь - преимущественно травмы в области головы. Нападениям предшествовали звонки с угрозами.

Что говорит власть?

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе цинично предположил, что за нападениями на активистов, протестующих против закона об иноагентах, стоят сами активисты.

"Я даже не знаю, кто-то сам себя бил, или кто-то другой применял к ним физическое насилие... Почему вы настаиваете на том, что кто-то подвергся физическому насилию со стороны сторонника правительства или кого-то еще? Если кто-то и может организовать подобные беспорядки, то это, конечно, люди, которые стоят за этими митингами и которые организуют мощный протест в стране", - сказал Брегадзе.

Накануне правящая партия анонсировала создание публичных "черных списков" граждан, которые в соцсетях "отличаются угрозами и распространением разжигания ненависти в социальных сетях" - речь идет о противниках закона об иноагентах и участниках протестных акций. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что такой список нужен "для всеобщего морального осуждения".

В тоже время народный защитник Грузии потребовал от правоохранительных органов немедленного расследования фактов физических расправ за критическое мнение, угроз и запугивания членов семей.

"Это преступные действия, которые требуют немедленного и эффективного реагирования. На каждое подобное насилие со стороны государства должен быть дан строгий и надлежащий ответ, чтобы подобные случаи не приобрели форму массовых организованных преследований", - предупредил Леван Йоселиани.

Контекст

1 мая Парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

Вечером этого дня тысячи людей собрались возле парламента Грузии, требуя отозвать закон, который в народе прозвали "российским". Спецназ, как пишут местные СМИ, задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль.

Всего в Грузии во время разгона митинга возле парламента в Тбилиси 1-2 мая было госпитализировано 15 человек, среди пострадавших - сотрудники правоохранительных органов.

Напомним

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.