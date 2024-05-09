Нападають на активістів та пишуть на офісах та авто "вороги нації": у Грузії взялися за опозиціонерів, які виступають проти закону про іноагентів

Цієї ночі на офісах опозиційних партій та неурядових організацій у Тбілісі, машинах опозиціонерів та активістів, які виступають проти закону про іноагентів, з'явилися плакати: "агенти", "наці", "вороги нації", "агентурні штаби", передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

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Партія "Гірчі більше свободи" показала, як це відбувалося: розклеювання плакатів потрапило до запису камери відеоспостереження.

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Крім того, за даними видання, за вечір середи в Тбілісі було скоєно щонайменше чотири напади на активістів та представників опозиції, та членів їхніх сімей, які виступають проти закону про іноагентів. Невідомі підстерігали їх у різних точках міста. Усім знадобилася медична допомога — переважно травми в області голови. Нападам передували дзвінки із погрозами.

Що каже влада?

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе цинічно припустив, що за нападами на активістів, які протестують проти закону про іноагентів, стоять самі активісти.

"Я навіть не знаю, чи хтось сам себе бив, чи хтось інший застосовував до них фізичне насильство… Чому ви наполягаєте на тому, що хтось зазнав фізичного насильства з боку прихильника уряду чи когось ще? Якщо хтось і може організувати подібні заворушення, то це, звичайно, люди, які стоять за цими мітингами і які організують потужний протест у країні", - сказав Брегадзе.

Напередодні правляча партія анонсувала створення публічних "чорних списків" громадян, які в соцмережах "відрізняються погрозами та поширенням розпалювання ненависті в соціальних мережах" — йдеться про противників закону про іноагентів та учасників протестних акцій. Співкер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що такий список потрібен "для загального морального засудження".

Натомість народний захисник Грузії зажадав від правоохоронних органів негайного розслідування фактів фізичних розправ за критичну думку, погроз та залякування членів сімей.

"Це злочинні дії, які потребують негайного та ефективного реагування. На кожне подібне насильство з боку держави має бути дано сувору та належну відповідь, щоб подібні випадки не набули форми масових організованих переслідувань", — попередив Леван Йоселіані.

Контекст

1 травня Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.

Ввечері цього дня тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль.

Загалом у Грузії під час розгону мітингу біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 людей, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.