Нападають на активістів та пишуть на офісах та авто "вороги нації": у Грузії взялися за опозиціонерів, які виступають проти закону про іноагентів

ukenru
14:28 • 65211 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 66548 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 77432 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 75119 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 87284 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 92367 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 121399 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 140043 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 141590 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 270452 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
4.3 м/с
42 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 67193 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 58742 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 69417 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 62326 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 56486 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 65148 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 270414 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 378431 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 392123 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 306194 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 24687 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 24156 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 68906 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 84692 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 95409 перегляди
Актуальне
Нападають на активістів та пишуть на офісах та авто "вороги нації": у Грузії взялися за опозиціонерів, які виступають проти закону про іноагентів

Нападають на активістів та пишуть на офісах та авто "вороги нації": у Грузії взялися за опозиціонерів, які виступають проти закону про іноагентів

Київ • УНН

 • 33944 перегляди

Проти опозиційних активістів та НУО, які протестували проти суперечливого грузинського закону про "іноземних агентів", були застосовані насильницькі напади та тактика залякування.

Цієї ночі на офісах опозиційних партій та неурядових організацій у Тбілісі, машинах опозиціонерів та активістів, які виступають проти закону про іноагентів, з'явилися плакати: "агенти", "наці", "вороги нації", "агентурні штаби", передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Деталі

Партія "Гірчі більше свободи" показала, як це відбувалося: розклеювання плакатів потрапило до запису камери відеоспостереження.

Додамо

Крім того, за даними видання, за вечір середи в Тбілісі було скоєно щонайменше чотири напади на активістів та представників опозиції, та членів їхніх сімей, які виступають проти закону про іноагентів. Невідомі підстерігали їх у різних точках міста. Усім знадобилася медична допомога — переважно травми в області голови. Нападам передували дзвінки із погрозами.

Що каже влада?

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе цинічно припустив, що за нападами на активістів, які протестують проти закону про іноагентів, стоять самі активісти.

"Я навіть не знаю, чи хтось сам себе бив, чи хтось інший застосовував до них фізичне насильство… Чому ви наполягаєте на тому, що хтось зазнав фізичного насильства з боку прихильника уряду чи когось ще? Якщо хтось і може організувати подібні заворушення, то це, звичайно, люди, які стоять за цими мітингами і які організують потужний протест у країні", - сказав Брегадзе.

Напередодні правляча партія анонсувала створення публічних "чорних списків" громадян, які в соцмережах "відрізняються погрозами та поширенням розпалювання ненависті в соціальних мережах" — йдеться про противників закону про іноагентів та учасників протестних акцій. Співкер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що такий список потрібен "для загального морального засудження".

Натомість народний захисник Грузії зажадав від правоохоронних органів негайного розслідування фактів фізичних розправ за критичну думку, погроз та залякування членів сімей.

"Це злочинні дії, які потребують негайного та ефективного реагування. На кожне подібне насильство з боку держави має бути дано сувору та належну відповідь, щоб подібні випадки не набули форми масових організованих переслідувань", — попередив Леван Йоселіані.

Контекст 

1 травня Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.

Ввечері цього дня тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль. 

Загалом у Грузії під час розгону мітингу біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 людей, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
parlament-hruziiПарламент Грузії
yevropeiskyi-parlamentЄвропейський парламент
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
tbilisiТбілісі
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
hruziia-krainaГрузія
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40