Наметили очень четкий план действий — Корецкий и миссия МВФ обсудили финансирование Украины и бюджет-2027

$44.460.0751.540.10
ukenru
18:45 • 10972 просмотра
Цены на продукты в Украине могут вырасти из-за проблем с логистикой, но дефицита нет
17:41 • 16820 просмотра
Стрелять можно только в оккупантов — Зеленский назвал инцидент между СБУ и ГУР позорным, требует кадровых решений
15:19 • 22300 просмотра
В Киеве во время желтого уровня тревоги будет работать «зеленая» ветка метро, комендантский час сократят — Зеленский
14:10 • 32103 просмотра
В Украине введут желтый и красный уровни воздушной тревоги: что они будут означать
Эксклюзив
2 сентября, 12:26 • 53242 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
2 сентября, 12:20 • 49035 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят
2 сентября, 10:36 • 27055 просмотра
В ЕС уже продвигают новые санкции против рф - что предусматривается и будет ли изменение подхода
Эксклюзив
2 сентября, 10:20 • 46009 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
2 сентября, 09:39 • 17961 просмотра
Стрельба в Киеве: по факту нападения на СБУ начато расследование
2 сентября, 09:19 • 14734 просмотра
Стрельба в Киеве: СБУ задержала бойцов из подразделения Сил обороны после нападения во время обыска
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.4м/с
59%
749мм
Популярные новости
Зеленский после стрельбы в Киеве "наехал на соответствующих руководителей структур" - ОП2 сентября, 11:33 • 16286 просмотра
В Украине выпустили серебряные монеты к 30-летию гривны — чем уникален тиражPhoto2 сентября, 12:33 • 6816 просмотра
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку14:28 • 34810 просмотра
"Держитесь подальше": в США обратились к россии и другим союзникам Ирана14:43 • 21712 просмотра
Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBOVideo16:24 • 16875 просмотра
публикации
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку14:28 • 34888 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
Эксклюзив
2 сентября, 12:26 • 53244 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят2 сентября, 12:20 • 49038 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
Эксклюзив
2 сентября, 10:20 • 46010 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?2 сентября, 09:30 • 55816 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Кайя Каллас
Ирина Терех
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Германия
Лейпциг
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBOVideo16:24 • 16931 просмотра
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 44311 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 40402 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 45836 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 42829 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Техника
Фильм
Сериал

Наметили очень четкий план действий — Корецкий и миссия МВФ обсудили финансирование Украины и бюджет-2027

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Премьер-министр Сергей Корецкий встретился с миссией МВФ в Киеве. Стороны оценили потребности в финансировании на 2026–2027 годы и бюджет-2027.

Наметили очень четкий план действий — Корецкий и миссия МВФ обсудили финансирование Украины и бюджет-2027

Премьер Сергей Корецкий провёл встречу с миссией МВФ, обсудили оценку потребности Украины в финансировании и подготовку сбалансированного проекта государственного бюджета на 2027 год, передаёт УНН.

Детали

Корецкий провёл встречу с миссией МВФ во главе с Гэвином Греем. Несмотря на постоянные воздушные тревоги, команда Фонда сейчас работает здесь, в Киеве.

Следующий транш МВФ для Украины под угрозой — Пидласа назвала причины02.09.26, 15:59 • 3238 просмотров

Обсудили оценку потребности Украины в финансировании на 2026–2027 годы и подготовку сбалансированного проекта государственного бюджета на 2027 год, а также источники покрытия существующих потребностей. Намечен очень чёткий план действий. Будем сейчас постоянно на связи

 - сообщил премьер.

Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по реформам и Бюджету-202731.08.26, 16:46 • 2841 просмотр

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Воздушная тревога
Международный валютный фонд
Украина
Киев