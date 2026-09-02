Наметили очень четкий план действий — Корецкий и миссия МВФ обсудили финансирование Украины и бюджет-2027

Премьер Сергей Корецкий провёл встречу с миссией МВФ, обсудили оценку потребности Украины в финансировании и подготовку сбалансированного проекта государственного бюджета на 2027 год, передаёт УНН.

Детали

Корецкий провёл встречу с миссией МВФ во главе с Гэвином Греем. Несмотря на постоянные воздушные тревоги, команда Фонда сейчас работает здесь, в Киеве.

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Обсудили оценку потребности Украины в финансировании на 2026–2027 годы и подготовку сбалансированного проекта государственного бюджета на 2027 год, а также источники покрытия существующих потребностей. Намечен очень чёткий план действий. Будем сейчас постоянно на связи - сообщил премьер.

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