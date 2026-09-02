Намітили дуже чіткий план дій - Корецький і місія МВФ обговорили фінансування України та Бюджет-2027
Київ • УНН
Прем’єр Сергій Корецький зустрівся з місією МВФ у Києві. Сторони оцінили потреби у фінансуванні на 2026–2027 роки та бюджет-2027.
Прем'єр Сергій Корецький провів зустріч з місією МВФ, обговорили оцінку потреби у фінансуванні України та підготовку збалансованого проєкту держбюджету на 2027 рік, передає УНН.
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Корецький провів зустріч з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Попри постійні повітряні тривоги, команда Фонду працює зараз тут, у Києві.
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Обговорили оцінку потреби у фінансуванні України на 2026–2027 роки та підготовку збалансованого проєкту державного бюджету на 2027 рік, а також джерела покриття існуючих потреб. Намітили дуже чіткий план дій. Будемо зараз постійно на контакті
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