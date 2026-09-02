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Намітили дуже чіткий план дій - Корецький і місія МВФ обговорили фінансування України та Бюджет-2027

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Прем’єр Сергій Корецький зустрівся з місією МВФ у Києві. Сторони оцінили потреби у фінансуванні на 2026–2027 роки та бюджет-2027.

Намітили дуже чіткий план дій - Корецький і місія МВФ обговорили фінансування України та Бюджет-2027

Прем'єр Сергій Корецький провів зустріч з місією МВФ, обговорили оцінку потреби у фінансуванні України та підготовку збалансованого проєкту держбюджету на 2027 рік, передає УНН.

Деталі

Корецький провів зустріч з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Попри постійні повітряні тривоги, команда Фонду працює зараз тут, у Києві.

Наступний транш МВФ для України під загрозою - Підласа назвала причини02.09.26, 15:59 • 3266 переглядiв

Обговорили оцінку потреби у фінансуванні України на 2026–2027 роки та підготовку збалансованого проєкту державного бюджету на 2027 рік, а також джерела покриття існуючих потреб. Намітили дуже чіткий план дій. Будемо зараз постійно на контакті

 - повідомив прем'єр.

Місія МВФ розпочинає переговори з Україною щодо реформ і Бюджету-202731.08.26, 16:46 • 2841 перегляд

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Повітряна тривога
Міжнародний валютний фонд
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Київ