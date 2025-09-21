Накануне признания Палестины Макрон поручил усилить реагирование на антисемитизм во Франции

$41.250.00
48.780.00
ukenru
20 сентября, 15:23 • 12605 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 29947 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 42889 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 59544 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 55296 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 52426 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 46059 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 56604 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 70541 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 35505 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.9м/с
84%
756мм
Популярные новости
НАТО должно военным путем реагировать на нарушения рф, включая сбитие самолетов - президент Чехии20 сентября, 17:12 • 2896 просмотра
Вышел на встречу с друзьями и не вернулся: на Львовщине 16-летнего парня нашли без сознания на территории заброшенного зданияPhoto20 сентября, 17:29 • 4862 просмотра
В Харькове столкнулись легковушки: пять человек пострадали, есть задержка трамваяPhoto20 сентября, 17:56 • 3894 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 12215 просмотра
Вражеский БПЛА попал в жилой дом на Полтавщине: подробности от ГСЧСPhoto20 сентября, 19:14 • 4988 просмотра
публикации
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 12232 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 42881 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 59539 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 62553 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 70540 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Кит Келлог
Ричард Гренелл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Чешская Республика
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 56602 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 62553 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 28917 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 30867 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 33155 просмотра
Актуальное
Х-101
МиГ-31
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор

Накануне признания Палестины Макрон поручил усилить реагирование на антисемитизм во Франции

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил министру юстиции усовершенствовать реагирование на антисемитизм и его новые формы. Это произошло накануне анонсированного признания Парижем Палестины.

Накануне признания Палестины Макрон поручил усилить реагирование на антисемитизм во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил усилить реагирование на проявления антисемитизма в стране. Об этом он рассказал в соцсети Х, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, ему известно об обеспокоенности французских евреев.

Тревога, одиночество, страх: на этой неделе они снова рассказали мне, как сильно изменилась их жизнь с 7 октября. Они также рассказали мне о своем требовании справедливости и защиты

- написал Макрон.

Он подчеркнул, что обратился к министру юстиции с просьбой поручить прокурорам дальнейшее совершенствование реагирования системы правосудия на антисемитизм и его новые формы.

"Два лозунга: абсолютная бдительность и немедленное реагирование, чтобы выявить и очень строго наказать виновных в антисемитских актах. Перед лицом ненависти последнее слово всегда будет за Республикой. Нация всегда будет мобилизована", - заверил президент Франции.

Напомним

В июле президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН.

В начале сентября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро отказаться от одностороннего признания Палестины. Саар заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет посетить Израиль, пока этот шаг остается на повестке дня.

Генассамблея ООН поддержала создание Палестины13.09.25, 11:48 • 5123 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Генеральная Ассамблея ООН
Израиль
Эмманюэль Макрон
Франция
Государство Палестина