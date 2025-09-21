Накануне признания Палестины Макрон поручил усилить реагирование на антисемитизм во Франции
Киев • УНН
Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил министру юстиции усовершенствовать реагирование на антисемитизм и его новые формы. Это произошло накануне анонсированного признания Парижем Палестины.
Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил усилить реагирование на проявления антисемитизма в стране. Об этом он рассказал в соцсети Х, сообщает УНН.
По его словам, ему известно об обеспокоенности французских евреев.
Тревога, одиночество, страх: на этой неделе они снова рассказали мне, как сильно изменилась их жизнь с 7 октября. Они также рассказали мне о своем требовании справедливости и защиты
Он подчеркнул, что обратился к министру юстиции с просьбой поручить прокурорам дальнейшее совершенствование реагирования системы правосудия на антисемитизм и его новые формы.
"Два лозунга: абсолютная бдительность и немедленное реагирование, чтобы выявить и очень строго наказать виновных в антисемитских актах. Перед лицом ненависти последнее слово всегда будет за Республикой. Нация всегда будет мобилизована", - заверил президент Франции.
В июле президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН.
В начале сентября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро отказаться от одностороннего признания Палестины. Саар заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет посетить Израиль, пока этот шаг остается на повестке дня.
