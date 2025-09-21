Напередодні визнання Палестини Макрон доручив посилити реагування на антисемітизм у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон доручив посилити реагування на прояви антисемітизму в країні. Про це він розповів у соцмережі Х, повідомляє УНН.

За його словами, йому відомо про занепокоєння французьких євреїв.

Тривога, самотність, страх: цього тижня вони знову розповіли мені, як сильно змінилося їхнє життя з 7 жовтня. Вони також розповіли мені про свою вимогу справедливості та захисту