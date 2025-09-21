Напередодні визнання Палестини Макрон доручив посилити реагування на антисемітизм у Франції

$41.250.00
20 вересня, 15:23 • 13093 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 26838 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 30525 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 43719 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 60208 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 55471 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 52499 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 46125 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 56837 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 70840 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
НАТО має військовим шляхом реагувати на порушення рф, включно зі збиттям літаків - президент Чехії20 вересня, 17:12 • 3168 перегляди
Вийшов на зустріч із друзями й не повернувся: на Львівщині 16-річного хлопця знайшли непритомним на території закинутої будівліPhoto20 вересня, 17:29 • 5190 перегляди
У Харкові зіштовхнулись легковики: п'ять людей постраждали, є затримка трамваюPhoto20 вересня, 17:56 • 4166 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 12836 перегляди
Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Полтавщині: подробиці від ДСНСPhoto20 вересня, 19:14 • 5374 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 12913 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 43722 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 60210 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 63088 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 70840 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Кіт Келлог
Річард Аллен Ґренелл
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Чехія
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 56841 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 63095 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 29147 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 31088 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 33334 перегляди
Х-101
МіГ-31
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор

Напередодні визнання Палестини Макрон доручив посилити реагування на антисемітизм у Франції

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон доручив міністру юстиції вдосконалити реагування на антисемітизм та його нові форми. Це сталося напередодні анонсованого визнання Парижем Палестини.

Напередодні визнання Палестини Макрон доручив посилити реагування на антисемітизм у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон доручив посилити реагування на прояви антисемітизму в країні. Про це він розповів у соцмережі Х, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, йому відомо про занепокоєння французьких євреїв.

Тривога, самотність, страх: цього тижня вони знову розповіли мені, як сильно змінилося їхнє життя з 7 жовтня. Вони також розповіли мені про свою вимогу справедливості та захисту

- написав Макрон.

Він підкреслив, що звернувся до міністра юстиції з проханням доручити прокурорам подальше вдосконалення реагування системи правосуддя на антисемітизм та його нові форми.

"Два гасла: абсолютна пильність та негайне реагування, щоб виявити та дуже суворо покарати винних у антисемітських актах. Перед обличчям ненависті останнє слово завжди буде за Республікою. Нація завжди буде мобілізована", - запевнив президент Франції.

Нагадаємо

У липні президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН.

На початку вересня міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар закликав главу МЗС Франції Жана-Ноеля Барро відмовитися від одностороннього визнання Палестини. Саар заявив, що президент Франції Емманюель Макрон не зможе відвідати Ізраїль, поки цей крок залишається на порядку денному.

Генасамблея ООН підтримала створення Палестини13.09.25, 11:48 • 5123 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Генеральна Асамблея ООН
Ізраїль
Емманюель Макрон
Франція
Палестинська держава