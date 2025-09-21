Напередодні визнання Палестини Макрон доручив посилити реагування на антисемітизм у Франції
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон доручив міністру юстиції вдосконалити реагування на антисемітизм та його нові форми. Це сталося напередодні анонсованого визнання Парижем Палестини.
Президент Франції Емманюель Макрон доручив посилити реагування на прояви антисемітизму в країні. Про це він розповів у соцмережі Х, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, йому відомо про занепокоєння французьких євреїв.
Тривога, самотність, страх: цього тижня вони знову розповіли мені, як сильно змінилося їхнє життя з 7 жовтня. Вони також розповіли мені про свою вимогу справедливості та захисту
Він підкреслив, що звернувся до міністра юстиції з проханням доручити прокурорам подальше вдосконалення реагування системи правосуддя на антисемітизм та його нові форми.
"Два гасла: абсолютна пильність та негайне реагування, щоб виявити та дуже суворо покарати винних у антисемітських актах. Перед обличчям ненависті останнє слово завжди буде за Республікою. Нація завжди буде мобілізована", - запевнив президент Франції.
Нагадаємо
У липні президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН.
На початку вересня міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар закликав главу МЗС Франції Жана-Ноеля Барро відмовитися від одностороннього визнання Палестини. Саар заявив, що президент Франції Емманюель Макрон не зможе відвідати Ізраїль, поки цей крок залишається на порядку денному.
Генасамблея ООН підтримала створення Палестини13.09.25, 11:48 • 5123 перегляди