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Наибольшее внимание на фронте Константиновке и Славянску, определён план активных мер - Зеленский

Киев • УНН

 • 3867 просмотра

Президент Зеленский обсудил с военными ситуацию в Донецкой области, в частности вокруг Константиновки и Славянска. Также рассмотрели сокращение поставок ракет для ПВО втрое и приоритеты дальнобойных санкций против россии.

Наибольшее внимание на фронте Константиновке и Славянску, определён план активных мер - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил на совещании ситуацию на фронте, в частности вокруг Константиновки и Славянска, силы и потенциал подразделений, определили план активных мероприятий, обсудили приоритеты на август для дальнобойных санкций против россии, пишет УНН.

По словам Президента, он провёл совещание с военными, Министерством обороны, командами Службы безопасности Украины, ГУР и Офиса.

Первое: доклад Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и Евгения Хмары о ситуации на фронте и ключевых потребностях в снабжении. Больше всего внимания сейчас, конечно, Константиновке и Славянску. Михаил доложил о силах и потенциале подразделений, задействованных на направлении, ключевых целях и задачах, которые выполняются. Евгений Хмара определил потребности в обеспечении дронами и финансировании, которые должны быть безотлагательно выполнены. Определили, какие наши активные мероприятия будут реализованы в Донецкой области и на некоторых других участках фронта. Благодарен всем подразделениям за стойкость. Также обсудили и кадровые вопросы в ВСУ

- сообщил Зеленский в соцсетях.

Ситуация на фронте жесткая, особое внимание – Славянску и Константиновке, Запорожскому направлению - Зеленский31.07.26, 15:52 • 3056 просмотров

По его словам, "второе: определили порядок дополнительных шагов для защиты объектов инфраструктуры в Украине".

Зеленский: количество ракет для ПВО в поставках от партнеров сократилось втрое05.08.26, 13:12 • 3920 просмотров

"В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки противобаллистических средств от партнёров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое, если сравнивать с 2025 годом. И речь идёт не только об этом летнем периоде, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года. Ракеты у партнёров есть. Важно, чтобы всё же были и необходимые политические решения относительно поставок и ускорения производственных процессов, в частности локализации в Украине. Это то, что может ощутимо поддержать не только нашу страну, но и глобальную защиту жизни", - написал Зеленский.

Сегодня, отметил Президент, также был доклад Премьер-министра Украины Сергея Корецкого. "Вместе с представителями украинского бизнеса Премьер-министр предложит меры поддержки предпринимательской и логистической активности в Украине", - сообщил он.

Правительство собирает встречу с бизнесом для обеспечения бесперебойной работы логистических и торговых компаний из-за атак рф05.08.26, 10:46 • 16152 просмотра

Третье: подробно обсудили с военными, разведкой и спецслужбами наши приоритеты на август для дальнобойных санкций против россии за эту войну. Продолжаются операции в отношении российских нефтяных объектов и переработки. Цена затягивания войны для агрессора будет увеличиваться. Важно, чтобы санкции партнёров против россии усиливали наше дальнобойное воздействие. Будем говорить об этом с ключевыми государствами. Есть вещи, которые стоит дополнительно реализовать в санкционной политике. Спасибо всем, кто помогает!

- указал Зеленский.

Зеленский согласовал СБУ новые операции противодействия российской агрессии04.08.26, 13:38 • 3055 просмотров

Юлия Шрамко

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