Зеленский: количество ракет для ПВО в поставках от партнеров сократилось втрое

Количество ракет для ПВО в поставках от партнеров сократилось втрое по сравнению с 2025 годом, сообщил в среду Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с высокопоставленными военными и чиновниками, пишет УНН.

Он перечислил три пункта, которые обсудили во время совещания с военными, Министерством обороны, командами Службы безопасности Украины, ГУР и Офиса. Одним из них стала ПВО.

Определили порядок дополнительных шагов для защиты объектов инфраструктуры в Украине. В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки противоракетных средств от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое по сравнению с 2025 годом - написал Зеленский в социальных сетях.

По его словам, "речь идет не только об этом летнем периоде, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года".

Ракеты у партнеров есть. Важно, чтобы все же были приняты необходимые политические решения относительно поставок и ускорения производственных процессов, в частности локализации в Украине. Это то, что может ощутимо поддержать не только нашу страну, но и глобальную защиту жизни - указал Президент.

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