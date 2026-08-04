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Зеленский согласовал СБУ новые операции противодействия российской агрессии

Киев • УНН

 • 3054 просмотра

Президент Зеленский согласовал новые операции СБУ против российской агрессии и дальнейшие шаги по очищению структуры. Руководитель СБУ Поклад доложил о приоритетах на август.

Зеленский согласовал СБУ новые операции противодействия российской агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые операции по противодействию российской агрессии для Службы безопасности Украины, а также дальнейшие шаги по очищению внутренней структуры СБУ, о чем сообщил в соцсетях во вторник, пишет УНН.

Доклад о наших операциях по противодействию российской агрессии. Хорошие результаты есть у Службы безопасности Украины, и сегодня я согласовал новые операции. Александр Поклад доложил о приоритетах Службы безопасности Украины на август. Согласовал руководителю СБУ также и дальнейшие шаги по очищению внутренней структуры Службы от тех, кто работает на себя, а не на Украину. Благодарю всех в СБУ, кто действительно защищает наше государство и людей! Слава Украине!

- написал Зеленский.

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