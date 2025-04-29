Над Украиной за ночь сбили 37 из 100 вражеских дронов
Киев • УНН
В ночь на 29 апреля Россия атаковала Украину дронами из разных регионов. ВСУ сбили 37 "Shahed", но 47 имитаторов потеряно. Пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.
Россия ночью выпустила по Украине 100 дронов, 37 из них сбиты, 47 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ПС ВСУ, в ночь на 29 апреля враг атаковал 100-та ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 37 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны
47 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Киевщина", - говорится в сообщении.
Ночная атака рф на Киев: три человека пострадали29.04.25, 08:48 • 1868 просмотров