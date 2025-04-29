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Над Украиной за ночь сбили 37 из 100 вражеских дронов

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

В ночь на 29 апреля Россия атаковала Украину дронами из разных регионов. ВСУ сбили 37 "Shahed", но 47 имитаторов потеряно. Пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

Над Украиной за ночь сбили 37 из 100 вражеских дронов

Россия ночью выпустила по Украине 100 дронов, 37 из них сбиты, 47 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 29 апреля враг атаковал 100-та ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 37 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны

- сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

47 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Киевщина", - говорится в сообщении.

Ночная атака рф на Киев: три человека пострадали29.04.25, 08:48 • 1868 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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